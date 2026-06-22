Mit einem Kursplus von über +5% am Montagmorgen ist die Infineon-Aktie zum Wochenstart der klare Spitzenreiter im DAX und im EuroStoxx 50. Was treibt den deutschen Halbleiterkonzern fast auf ein neues Allzeithoch und können sich Anleger wirklich bald auf dreistellige Kurse einstellen? Bullische Analysten Konkreter Auslöser des starken Wochenauftakts der Infineon-Aktie sind die Experten des Analysehauses Bernstein Research. Sie beließen das Rating ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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