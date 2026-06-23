© Foto: Dall-EDie Zusammenarbeit mit Nvidia treibt die Super-Micro-Aktie an und lässt auf einen weiteren KI-Wachstumsschub hoffen. Die Aktie von Super Micro Computer hat am Montag ihre stärkste Aufwärtsbewegung seit einem Jahr hingelegt. Auslöser war eine neue Generation von Rechenzentrumslösungen, die der Serverhersteller gemeinsam mit Nvidia vorgestellt hat. Anleger honorierten die strategische Positionierung des Unternehmens im boomenden Markt für Künstliche Intelligenz mit massiven Käufen. Die Super-Micro-Aktie schloss den Handelstag mit einem Plus von 15,66 Prozent und legte im nachbörslichen Handel weitere 2,42 Prozent zu und erreichte einen Kurs von 36,32 US-Dollar. Damit hat Super Micro am Montag …
Enthaltene Werte: US67066G1040,US78378X1XXX,2455711,US86800U3023Den vollständigen Artikel lesen
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