© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-EDer KI-Boom läuft weiter, doch Dan Niles warnt vor einer Hürde. Anleger sollten nicht nur auf Hyperscaler schauen. Die nächsten Gewinner könnten tiefer in der Lieferkette sitzen.Der Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) bleibt stark. Doch Dan Niles, Gründer von Niles Investment Management, warnt vor einer neuen Marktphase. Aus seiner Sicht sollte kluges Kapital weniger zu den großen Cloud-Konzernen fließen, die Milliarden ausgeben. Interessanter seien die Unternehmen, bei denen diese Gelder ankommen: vor allem Halbleiterwerte. Niles verweist auf eine auffällige Entwicklung. Amazon, Alphabet, Microsoft, Oracle und Meta investieren massiv in Künstliche Intelligenz. Ihre Aktien liegen seit …
Enthaltene Werte: US0231351067,US02079K3059,US5949181045,US68389X1054,US30303M1027Den vollständigen Artikel lesen
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