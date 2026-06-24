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SUPERQ QUANTUM COMPUTING INC Chart 1 Jahr
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SUPERQ QUANTUM COMPUTING INC 5-Tage-Chart
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Small- & Micro Cap Investment
24.06.2026 06:10 Uhr
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SuperQ Quantum startet Finanzierung über bis zu 4 Millionen CAD zur Unterstützung der internationalen Expansion und Produktentwicklung

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Kapitalerhöhung soll Wachstum, Forschung und strategische Partnerschaften finanzieren, während das Quantum-Computing-Unternehmen seine internationale Präsenz weiter ausbaut.

SuperQ Quantum Computing Inc. (ISIN: CA86848C1086) hat eine vermittelte Kapitalerhöhung gestartet, mit der das kanadische Quantum-Computing-Unternehmen bis zu 4 Millionen CAD einwerben möchte. Das frische Kapital soll genutzt werden, um die internationale Expansion zu beschleunigen, die Markenbekanntheit auszubauen sowie verstärkt in Forschung und Entwicklung zu investieren - in einem Markt, in dem die Nachfrage nach leistungsfähigen Computertechnologien kontinuierlich wächst.

Die Finanzierung wird von Canaccord Genuity Corp. als Sole Bookrunner und Lead Agent begleitet und erfolgt im Rahmen einer Privatplatzierung nach der kanadischen Listed Issuer Financing Exemption (LIFE). Das Angebot soll Bruttoerlöse zwischen 2,5 Millionen CAD und 4,0 Millionen CAD erzielen und SuperQ zusätzliche finanzielle Flexibilität verschaffen, um das Wachstum in mehreren internationalen Märkten voranzutreiben.

Das Unternehmen plant die Ausgabe von rund 3,2 bis 5,1 Millionen Units zu einem Preis von jeweils 0,78 CAD. Jede Unit besteht aus einer Stammaktie sowie einem Optionsschein (Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss der Finanzierung zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zu einem Preis von 1,00 CAD. Die Warrants können nach einer anfänglichen Sperrfrist von 60 Tagen ausgeübt werden.

Darüber hinaus verfügt Canaccord über eine Option, vor Abschluss der Transaktion bis zu 15% zusätzliche Units zu platzieren. Sollte die Nachfrage der Investoren entsprechend hoch ausfallen, könnte sich das Gesamtvolumen der Finanzierung dadurch weiter erhöhen.

Nach Angaben des Unternehmens sollen die Mittel für die Expansion in neue geografische Märkte, Marketing- und Markenaufbau, den Ausbau strategischer Partnerschaften, die Weiterentwicklung von Forschungs- und Entwicklungsprogrammen sowie für zusätzliches Betriebskapital verwendet werden. Diese Schwerpunkte spiegeln die Strategie von SuperQ wider, sowohl seine kommerzielle Reichweite als auch seine technologische Plattform auszubauen, während sich der Wettbewerb im dynamisch wachsenden Quantum-Computing-Sektor weiter verschärft.

Der Abschluss der Finanzierung wird voraussichtlich um den 30. Juni erfolgen und steht unter dem Vorbehalt der üblichen Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange sowie weiterer regulatorischer Freigaben.

Das Angebot erfolgt im Rahmen der kanadischen LIFE-Ausnahmeregelung, die es qualifizierten kanadischen Investoren außerhalb Québecs ermöglicht, ohne die übliche viermonatige Haltefrist für Privatplatzierungen zu investieren. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, das Angebot auch qualifizierten Investoren in den USA sowie in ausgewählten internationalen Jurisdiktionen über entsprechende Ausnahmeregelungen des Wertpapierrechts zugänglich zu machen.

Für die Durchführung der Finanzierung erhält Canaccord eine Barprovision in Höhe von 7% des Bruttoemissionserlöses sowie sogenannte Compensation Warrants in Höhe von weiteren 7 % der platzierten Units. Zusätzlich erhält die Investmentbank eine Corporate-Finance-Gebühr in Höhe von 100.000 CAD, die in Aktien bezahlt wird.

Die Kapitalmaßnahme erfolgt in einer Phase, in der Quantum Computing weltweit zunehmend das Interesse von Regierungen und Unternehmen auf sich zieht. Anwendungsfelder wie Finanzmodellierung, Logistikoptimierung, medizinische Forschung, künstliche Intelligenz und Cybersicherheit treiben die Nachfrage nach leistungsfähigeren Rechenplattformen kontinuierlich voran. Auch wenn sich die breite kommerzielle Nutzung noch in einer frühen Phase befindet, haben sich die Investitionen in den Sektor deutlich beschleunigt, da Unternehmen weltweit an praxistauglichen Anwendungen arbeiten.

SuperQ positioniert sich als Anbieter, der Quantum Computing und High-Performance-Computing für Unternehmenskunden leichter zugänglich machen möchte. Mit seiner Super-Plattform sowie der ChatQLM-Lösung verfolgt das Unternehmen das Ziel, technische Einstiegshürden zu reduzieren und Unternehmen eine einfachere Integration moderner Rechenleistung in bestehende Geschäftsprozesse zu ermöglichen.

Parallel dazu verfolgt SuperQ ambitionierte Pläne zum Ausbau seiner internationalen Präsenz. Besonders in Nordamerika, dem Nahen Osten und Asien entstehen regionale "Super Hubs", die Kunden und strategische Partner vor Ort unterstützen sollen. Die aktuelle Finanzierung soll die Umsetzung dieser internationalen Wachstumsstrategie beschleunigen und gleichzeitig die Weiterentwicklung des Technologieportfolios ermöglichen.

Für Investoren stellt die Kapitalerhöhung einen weiteren Schritt auf dem Weg dar, SuperQ in einem Markt mit erheblichem langfristigem Wachstumspotenzial zu positionieren. Die zusätzlichen Finanzmittel könnten die Fähigkeit des Unternehmens stärken, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen, innovative Produkte zu entwickeln und strategische Partnerschaften auszubauen. Gleichzeitig bleiben die für junge Technologieunternehmen typischen Umsetzungsrisiken bestehen. Entscheidend werden die Geschwindigkeit der Kundenakzeptanz, der technologische Fortschritt sowie das allgemeine Marktumfeld sein.

Mit dem erwarteten Abschluss der Finanzierung noch vor Ende Juni richtet sich der Fokus nun auf die erfolgreiche Umsetzung der Kapitalmaßnahme und den zielgerichteten Einsatz der Mittel, während SuperQ seine internationale Expansion vorantreibt und seine Position im aufstrebenden Markt für Quantum Computing weiter ausbauen möchte.

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Quellen

https://www.superq.co/news/announces-brokered-life-financing

Lassen Sie sich in den Verteiler für SuperQ Quantum Computing Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler SuperQ Quantum Computing Inc." oder Nebenwerte".

SuperQ Quantum Computing Inc.

Land: Kanadisch / ISIN: CA86848C1086

https://www.superq.co

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Interessenkonflikte: Mit SuperQ Quantum Computing existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der SuperQ Quantum Computing. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von SuperQ Quantum Computing können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

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Enthaltene Werte: CA86848C1086

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