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Small- & Micro Cap Investment
23.06.2026 05:22 Uhr
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Das nächste Wettrüsten dreht sich nicht um Quantencomputer - sondern um quantensichere Cybersicherheit

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Von der Hardware zur Sicherheitsinfrastruktur

Über viele Jahre hinweg wurde das weltweite Rennen um Quantencomputer vor allem durch die Hardware bestimmt. Investoren verfolgten Fortschritte bei der Anzahl der Qubits, der Fehlerkorrektur und der Rechenleistung, während Unternehmen immer leistungsfähigere Quantensysteme entwickelten. Doch die erste große kommerzielle Chance könnte an ganz anderer Stelle entstehen - nicht durch die Quantencomputer selbst, sondern durch den dringenden Bedarf, die digitale Infrastruktur vor den Risiken zu schützen, die diese Technologie künftig mit sich bringen könnte.

Während Regierungen, Finanzinstitute und Betreiber kritischer Infrastrukturen sich auf das Zeitalter kryptografisch relevanter Quantencomputer vorbereiten, entwickelt sich die Post-Quanten-Kryptografie zu einer der ersten kommerziellen Anwendungen der Quantenökonomie. Anstatt auf vollständig fehlertolerante Quantencomputer zu warten, investieren Unternehmen bereits heute in den Schutz von Daten, die auch in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren noch einen hohen Wert besitzen.

Die Entwicklungen innerhalb der Branche beschleunigen diesen Wandel erheblich. Google hat seinen Zeithorizont für die Einführung von Post-Quanten-Kryptografie angesichts der rasanten Fortschritte bei Quantenhardware und Fehlerkorrektur deutlich verkürzt. Gleichzeitig hat das US-amerikanische National Institute of Standards and Technology (NIST) seine ersten standardisierten Post-Quanten-Kryptografie-Algorithmen veröffentlicht, die Unternehmen als Leitfaden für die Umstellung dienen sollen. Gemeinsam verdeutlichen diese Entwicklungen, dass Quantenresilienz längst kein langfristiges Forschungsthema mehr ist, sondern zu einer strategischen Aufgabe für Unternehmen geworden ist.

Die Bedrohung beginnt bereits heute

Die Herausforderung geht dabei weit über den Austausch einzelner Verschlüsselungsalgorithmen hinaus.

Cybersicherheitsexperten warnen zunehmend vor sogenannten "Harvest Now, Decrypt Later"-Angriffen. Dabei werden verschlüsselte Daten bereits heute abgefangen und gespeichert - in der Erwartung, dass sie künftig mithilfe leistungsfähiger Quantencomputer entschlüsselt werden können. Für Organisationen, die besonders langlebige und sensible Informationen schützen müssen - darunter Verteidigungsbehörden, Krankenhäuser, Banken, Energieversorger und staatliche Einrichtungen - besteht diese Bedrohung bereits heute, da abgefangene Daten noch über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte vertraulich bleiben müssen.

Diese Entwicklung verändert die Investitionsstrategien vieler Unternehmen grundlegend.

Post-Quanten-Kryptografie wird nicht länger als einfaches Software-Update betrachtet, sondern zunehmend als mehrjähriges Transformationsprogramm. Die Empfehlungen des NIST sowie zahlreicher Regierungsbehörden und führender Technologieunternehmen konzentrieren sich inzwischen auf umfassende Migrationsstrategien. Dazu gehören die Identifizierung kryptografischer Systeme, die Analyse technischer Abhängigkeiten, die Priorisierung besonders gefährdeter Infrastrukturen sowie die Entwicklung eines schrittweisen Umsetzungsplans.

Ein neuer Wachstumsmarkt innerhalb der Quantenindustrie

Für Investoren ist diese Entwicklung besonders interessant, weil sie den wirtschaftlichen Nutzen der Quantentechnologie deutlich erweitert. Während Hardwareunternehmen weiterhin an immer leistungsfähigeren Quantenprozessoren arbeiten, entsteht parallel ein wachsender Markt für Softwareplattformen, Unternehmensintegration, Cybersicherheitslösungen und Orchestrierungstechnologien, die Unternehmen schon heute auf das Quantenzeitalter vorbereiten.

Dieser Wandel erinnert in vielerlei Hinsicht eher an das Y2K-Problem als an einen plötzlichen Technologieschock. Der sogenannte Millennium-Bug führte letztlich deshalb zu vergleichsweise geringen Schäden, weil Regierungen und Unternehmen über Jahre hinweg anfällige Systeme identifizierten, Modernisierungen planten und diese systematisch umsetzten. Viele Experten gehen davon aus, dass auch die Vorbereitung auf Quantencomputer einen ähnlich strukturierten und langfristigen Ansatz erfordert.

Entsprechend stellen Unternehmen inzwischen eine andere Frage. Es geht nicht mehr allein darum, ob Quantencomputer bestehende Verschlüsselungsverfahren knacken können. Entscheidend ist vielmehr, wo die eigene Organisation bereits heute verwundbar ist und wie sich ein realistischer Fahrplan für den Übergang zu einer quantensicheren Infrastruktur entwickeln lässt.

Genau daraus entsteht eine wachsende Nachfrage nach Plattformen, die Unternehmen nicht nur Risiken aufzeigen, sondern sie aktiv bei der Umsetzung unterstützen.

SuperQ setzt auf einen ganzheitlichen Ansatz

Ein Beispiel hierfür ist die SuperPQC-Plattform von SuperQ Quantum Computing (ISIN: CA86848C1086). Anstatt Post-Quanten-Sicherheit lediglich als Verschlüsselungslösung zu verstehen, verfolgt das Unternehmen einen umfassenderen Ansatz. Die Plattform soll Unternehmen, Behörden und regulierten Branchen dabei unterstützen, eine strukturierte Migrationsstrategie zu entwickeln. Sie beginnt mit einer Analyse möglicher "Harvest Now, Decrypt Later"-Risiken, kartiert kryptografische Abhängigkeiten innerhalb der IT-Landschaft, identifiziert gefährdete Systeme und schafft Transparenz über die gesamte kryptografische Infrastruktur eines Unternehmens.

Darauf aufbauend soll ein klarer operativer Fahrplan entstehen, der Unternehmen von einer ersten Risikoanalyse bis hin zur automatisierten und umfassenden Umstellung auf quantensichere Kryptografie begleitet. Dieser Ansatz spiegelt einen übergeordneten Branchentrend wider: Moderne Cybersecurity-Plattformen entwickeln sich zunehmend von reinen Überwachungs- und Reportinglösungen hin zu Werkzeugen für die aktive Umsetzung langfristiger Sicherheitsstrategien.

Gleichzeitig kombiniert SuperQ diese Fähigkeiten mit seiner hybriden Quantencomputing-Plattform und trägt damit der zunehmenden Verschmelzung von Hochleistungsrechnen und Cyberresilienz Rechnung.

Warum Quantenresilienz zum Wettbewerbsvorteil wird

Diese Entwicklung ist insbesondere für Branchen relevant, in denen sowohl Rechenleistung als auch Datensicherheit strategische Bedeutung besitzen. Verteidigungsorganisationen müssen hochsensible Informationen über Jahrzehnte schützen. Finanzinstitute sind auf vertrauenswürdige kryptografische Infrastrukturen für Zahlungsverkehr und digitale Identitäten angewiesen. Gesundheitsdienstleister verwalten Patientendaten, deren Schutz oft generationenübergreifend gewährleistet werden muss. Je stärker diese Bereiche auf Künstliche Intelligenz, High-Performance-Computing und künftig auch Quantenanwendungen setzen, desto wichtiger wird eine entsprechend moderne Sicherheitsarchitektur.

Für die Quantenbranche markiert diese Entwicklung einen wichtigen kommerziellen Wendepunkt. Die erste Welle der Unternehmensnachfrage dürfte weniger vom Wettlauf um immer größere Quantencomputer geprägt sein als von der praktischen Vorbereitung der digitalen Infrastruktur auf deren zukünftige Einsatzfähigkeit.

Das nächste Wettrüsten dreht sich daher nicht mehr ausschließlich um die Rechenleistung von Quantencomputern. Immer stärker rückt die Fähigkeit in den Mittelpunkt, Unternehmen quantensicher aufzustellen - und Cybersicherheit von einer rein defensiven Maßnahme zu einer strategischen Kernkompetenz für die nächste Generation digitaler Infrastruktur zu machen.

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Quellen

https://edition.cnn.com/2026/05/17/science/quantum-computing-cybersecurity-q-day
https://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2026/06/17/q-day-why-ceos-must-act-before-quantum-computers-break-existing-cybersecurity/
https://www.superq.co/

Lassen Sie sich in den Verteiler für SuperQ Quantum Computing Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler SuperQ Quantum Computing Inc." oder Nebenwerte".

SuperQ Quantum Computing Inc.

Land: Kanadisch / ISIN: CA86848C1086

https://www.superq.co

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