Das nächste Schlachtfeld des Quantencomputings könnte nicht auf der Erde liegen

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Jahrelang wurde das globale Rennen um das Quantencomputing vor allem unter dem Aspekt der Rechenleistung betrachtet. Investoren verfolgten Fortschritte bei der Entwicklung von Qubits, Regierungen investierten Milliarden in Forschungsprogramme, und Technologiekonzerne wetteiferten darum, immer leistungsfähigere Quantencomputer zu entwickeln.

Doch die erste strategische Auswirkung des Quantencomputings könnte sich an einem ganz anderen Ort zeigen.

Sie könnte im Orbit beginnen.

Da kommerzielle Satellitenkonstellationen zunehmend unverzichtbar für Verteidigung, Kommunikation, Navigation, den Zahlungsverkehr und globale Lieferketten werden, warnen Cybersicherheitsexperten immer eindringlicher: Quantencomputing ist weit mehr als ein technologischer Durchbruch - es könnte eine völlig neue Kategorie von Risiken für die nationale Sicherheit schaffen.

Die Sorge besteht nicht nur darin, dass künftige Quantencomputer verschlüsselte Informationen entschlüsseln könnten.

Vielmehr könnten sie das Vertrauen in die digitale Infrastruktur grundlegend erschüttern, auf der moderne Volkswirtschaften beruhen.

Regierungen haben diese strategischen Auswirkungen bereits erkannt.

Quanten-Technologien gehören inzwischen in den USA, Europa und Asien zu den nationalen Prioritäten. Staaten investieren massiv, um technologische Führungspositionen aufzubauen und sich auf eine Zukunft vorzubereiten, in der Quantencomputing sowohl die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit als auch die nationale Sicherheit entscheidend beeinflusst. Jüngste Förderprogramme der US-Regierung für Unternehmen entlang des gesamten Quanten-Ökosystems verdeutlichen den Wandel von der reinen Forschung hin zum Aufbau strategischer Fähigkeiten.

Für Satellitenbetreiber stellt diese Entwicklung eine besondere Herausforderung dar.

Im Gegensatz zu vielen IT-Systemen am Boden bleiben Satelliten häufig über viele Jahre im Einsatz. Gleichzeitig behalten ihre Steuerungssysteme, Softwarearchitekturen und Missionsdaten oftmals jahrzehntelang ihren Wert. Sicherheitsexperten warnen deshalb zunehmend vor sogenannten "Harvest Now, Decrypt Later"-Angriffen: Bereits heute abgefangene Daten könnten künftig entschlüsselt werden, sobald leistungsfähige Quantencomputer verfügbar sind.

Dadurch wird Quanten-Resilienz zu einer unmittelbaren Planungsaufgabe - und nicht zu einem Problem der fernen Zukunft.

Die Herausforderung reicht jedoch weit über die Raumfahrt hinaus.

Finanzinstitute sind auf vertrauenswürdige Kommunikationssysteme angewiesen, um täglich Transaktionen im Wert von Billionen Dollar abzuwickeln. Energieversorger benötigen sichere operative Technologien für Stromnetze und kritische Infrastruktur. Verteidigungsorganisationen müssen gewährleisten, dass ihre Kommunikation weder manipuliert noch kompromittiert werden kann. Gesundheitsdienstleister wiederum sind verpflichtet, hochsensible Patientendaten über viele Jahre hinweg vertraulich zu schützen.

Über alle Branchen hinweg gewinnt daher eine zentrale Frage zunehmend an Bedeutung: Kann die digitale Infrastruktur auch dann sicher betrieben werden, wenn Quanten-Technologien marktreif werden?

Deshalb verlagern viele Organisationen ihren Fokus von klassischer Cybersicherheit hin zu Cyber-Resilienz.

Anstatt ausschließlich zu fragen, ob sich jeder Angriff verhindern lässt, konzentrieren sich Unternehmen zunehmend darauf, ob sie über ausreichende Transparenz, Flexibilität und kryptografische Agilität verfügen, um ihren Betrieb auch in einem sich wandelnden Bedrohungsumfeld sicher aufrechterhalten zu können.

Darin eröffnet sich eine bedeutende kommerzielle Chance innerhalb des Quanten-Sektors.

Während sich ein Großteil der Aufmerksamkeit der Investoren weiterhin auf Entwickler von Quantenhardware richtet, entsteht parallel eine zweite Wachstumsebene rund um Unternehmenssoftware, hybrides Computing und Post-Quantum-Cybersicherheit. Diese Technologien bauen keine Quantencomputer - sie helfen Unternehmen und Behörden dabei, sich auf deren Einsatz vorzubereiten.

Die SuperQ Quantum Computing (ISIN: CA86848C1086) positioniert sich genau in diesem Bereich der Unternehmensinfrastruktur.

Anstatt eigene Quantenhardware zu entwickeln, konzentriert sich das Unternehmen auf eine hardwareunabhängige Plattform, die klassische Rechenleistung, künstliche Intelligenz, High-Performance-Computing und verschiedene Quantenarchitekturen in einer einheitlichen Betriebsumgebung integriert. Dadurch können Unternehmen bereits heute hybride Quanten-Workflows implementieren und gleichzeitig flexibel bleiben, während sich die Quantenhardware weiterentwickelt. Durch die Verringerung technischer Komplexität und die Unterstützung verschiedener Rechenumgebungen spiegelt die Plattform den zunehmenden Branchentrend wider, praktische Unternehmensanwendungen in den Mittelpunkt zu stellen, anstatt sich auf eine einzelne Hardwarearchitektur festzulegen.

Auch die Cybersicherheitsstrategie des Unternehmens folgt diesem Ansatz.

Anstatt Post-Quantum-Kryptografie lediglich als Upgrade bestehender Verschlüsselungsverfahren zu betrachten, wurde die Plattform SuperPQC entwickelt, um Unternehmen umfassend auf das Quantenzeitalter vorzubereiten. Die Lösung unterstützt Organisationen dabei, kryptografische Abhängigkeiten zu identifizieren, Risiken durch "Harvest Now, Decrypt Later"-Szenarien zu bewerten, Transparenz über ihre gesamte Kryptografie-Landschaft zu schaffen und strukturierte Migrationsstrategien in Richtung Post-Quantum-Resilienz zu entwickeln. Dieser Ansatz entspricht einem breiteren Wandel in kritischen Industrien, in denen Cyber-Resilienz zunehmend als unternehmensweite operative Fähigkeit und nicht mehr ausschließlich als IT-Aufgabe verstanden wird.

Gerade für Branchen wie Verteidigung und Luft- und Raumfahrt könnte diese Entwicklung von besonderer Bedeutung sein.

Der Wettbewerb der Zukunft wird sich vermutlich nicht allein daran entscheiden, wer die leistungsfähigsten Quantencomputer baut. Ebenso entscheidend wird sein, wer die Kommunikation, Datenintegrität und digitale Infrastruktur schützen kann, auf denen moderne Streitkräfte, Satellitennetzwerke und kritische staatliche Dienstleistungen beruhen. Während Regierungen ihre technologische Souveränität weiter ausbauen, dürften Unternehmen, die hybrides Computing mit quantensicherer Cybersecurity verbinden können, zunehmend zu strategisch wichtigen Partnern werden.

Für Investoren erweitert sich dadurch das Potenzial des Quantenmarktes erheblich.

Die nächste Phase der Wertschöpfung dürfte nicht ausschließlich von Unternehmen ausgehen, die immer mehr Qubits entwickeln. Ebenso profitieren könnten jene Unternehmen, die Behörden und Industrie dabei unterstützen, Quanten-Technologien sicher einzuführen, veraltete digitale Infrastrukturen zu modernisieren und sich auf eine Zukunft vorzubereiten, in der Vertrauen selbst zu einer strategischen Ressource wird.

Wenn künstliche Intelligenz die Art verändert hat, wie Unternehmen Entscheidungen treffen, könnte Quantencomputing letztlich verändern, wie diese Entscheidungen geschützt werden.

Dieser Wandel hat bereits begonnen. Die Organisationen, die sich heute vorbereiten - anstatt auf den sogenannten "Q-Day" zu warten -, könnten diejenigen sein, die im nächsten Zeitalter der Datenverarbeitung am sichersten und erfolgreichsten agieren.

Quellen

https://www.rbcwealthmanagement.com/en-uk/insights/quantum-computing-and-the-next-technology-contest

https://www.home.saxo/content/articles/equities/quantum-revolution-eng-02062026

https://postquantum.com/quantum-sovereignty/quantum-sovereignty-intro/

https://www.superq.co/news/secures-major-commercial-agreement-with-ai-financial-aifc

https://spacenews.com/quantum-computing-is-about-to-become-a-national-security-problem-in-orbit/

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SuperQ Quantum Computing Inc.

Land: Kanadisch / ISIN: CA86848C1086

https://www.superq.co

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