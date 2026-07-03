Das US-Kriegsministerium startet eine Quanten-Verteidigungsstrategie gegen Cyberbedrohungen. Was passiert als Nächstes?

Anzeige / Werbung

Das Rennen um das Quantencomputing wurde bislang vor allem durch technologischen Wettbewerb, wissenschaftliche Durchbrüche und das Versprechen geprägt, Probleme zu lösen, die klassische Computer nicht bewältigen können. Zunehmend verlagert sich der Fokus jedoch auf die Cybersicherheit. Mit der Vorstellung einer ambitionierten Strategie für Post-Quantum-Kryptografie (PQC) durch das US-Kriegsministerium, die bis 2030 besonders kritische Systeme absichern und bis 2031 im gesamten Verteidigungsapparat umgesetzt werden soll, geht es nicht länger nur um die Vorbereitung auf ein zukünftiges Risiko, sondern um die Umsetzung einer umfassenden Transformation der Cybersicherheit.

Die Strategie wurde von der Chief Information Officer des US-Kriegsministeriums, Kirsten Davies, vorgestellt. Sie steht im Einklang mit der Executive Order 14409 "Securing the Nation Against Advanced Cryptographic Attacks" und liefert einen der bislang klarsten staatlichen Fahrpläne für den Abschied von Verschlüsselungsverfahren, die künftig durch Quantencomputer geknackt werden könnten. Noch wichtiger ist jedoch das Signal an Rüstungsunternehmen, Betreiber kritischer Infrastruktur und Technologieanbieter: Die Vorbereitung auf das Post-Quantum-Zeitalter entwickelt sich zunehmend von einer optionalen Technologieinitiative zu einer Beschaffungs- und Compliance-Anforderung.

Für Investoren unterstreicht diese Entwicklung einen umfassenderen Wandel, der sich bereits auf den globalen Märkten abzeichnet. Quantencomputing ist längst nicht mehr ausschließlich ein Investmentthema rund um Hardwarehersteller und die Anzahl ihrer Qubits. Zunehmend entstehen Chancen in den Bereichen Software, Cybersicherheit, Systemintegration und Migrationslösungen, die Unternehmen den Übergang in das Quantenzeitalter ermöglichen - noch bevor fehlertolerante Quantencomputer tatsächlich verfügbar sind.

Auch Studien aus der Branche spiegeln diesen Wandel wider. Eine aktuelle Analyse von McKinsey zeigt, dass sich die kommerziellen Chancen zunehmend von der Quantenhardware hin zu Softwareplattformen, Optimierungslösungen und Unternehmensanwendungen verlagern. Auch IBM betont seit Jahren, dass quantensichere Kryptografie nicht als Technologieexperiment, sondern als Maßnahme zur Sicherung der Geschäftskontinuität betrachtet werden sollte. Unternehmen sollten daher bereits Jahre vor dem Einsatz leistungsfähiger Quantencomputer mit der Migration beginnen.

Die Dringlichkeit ergibt sich aus einer Bedrohung, die bereits heute existiert.

Cybersicherheitsexperten warnen seit Langem vor sogenannten "Harvest Now, Decrypt Later"-Angriffen. Dabei werden verschlüsselte Daten bereits heute abgefangen und gespeichert - in der Erwartung, dass zukünftige Quantencomputer sie irgendwann entschlüsseln können. Für Organisationen, die vertrauliche Regierungsdaten, Finanztransaktionen, Gesundheitsinformationen oder geistiges Eigentum über Jahrzehnte schützen müssen, könnte das Warten auf den sogenannten "Q-Day" bereits zu spät sein.

Das World Economic Forum und AWS argumentieren inzwischen, dass das größte Risiko nicht darin besteht, wann Quantencomputer leistungsfähig genug werden, um heutige Verschlüsselung zu brechen, sondern wie lange Unternehmen mit der Vorbereitung warten. Auch das Global Risk Institute weist regelmäßig darauf hin, dass nicht die Entwicklung der Quantenhardware, sondern die Dauer der Migration zur größten strategischen Herausforderung für Unternehmen geworden ist.

Die fünf zentralen Handlungsfelder der Strategie des US-Kriegsministeriums spiegeln genau diese Erkenntnis wider. Anstatt sich ausschließlich auf neue Verschlüsselungsstandards zu konzentrieren, stehen Governance, vollständige Kryptografie-Inventare, technologische Beschleunigung, Partnerschaften mit der Industrie sowie strukturierte Migrationsprogramme im Mittelpunkt. Dahinter steht eine oft unterschätzte Erkenntnis: Unternehmen können nur das schützen, was sie überhaupt kennen.

Diese Herausforderung betrifft längst nicht nur staatliche Netzwerke.

Große Unternehmen betreiben häufig Tausende Anwendungen, Geräte und Kommunikationssysteme, die auf über Jahrzehnte gewachsenen kryptografischen Verfahren basieren. Vielen Organisationen fehlt jedoch der vollständige Überblick darüber, wo veraltete oder künftig angreifbare Algorithmen überhaupt eingesetzt werden. Dadurch wird eine Migration deutlich komplexer, als lediglich neue Verschlüsselungssoftware einzuführen.

Die wachsende Erkenntnis dieser Problematik schafft zunehmend Nachfrage nach Plattformen, die Unternehmen zunächst Transparenz über ihre kryptografische Infrastruktur verschaffen.

Ein Beispiel dafür ist SuperQ Quantum Computing (ISIN: CA86848C1086). Die SuperPQC-Plattform verdeutlicht den Wandel der Branche von einzelnen Verschlüsselungslösungen hin zu umfassenden Enterprise-Readiness-Plattformen. SuperPQC dient nicht ausschließlich der Einführung quantensicherer Verschlüsselung. Die Plattform analysiert bestehende IT-Umgebungen auf Risiken im Zusammenhang mit "Harvest Now, Decrypt Later", identifiziert kryptografische Abhängigkeiten, erkennt verwundbare Systeme und schafft eine umfassende Transparenz über die gesamte kryptografische Infrastruktur eines Unternehmens. Ziel ist es, Organisationen dabei zu unterstützen, den Übergang von allgemeinen Risikoanalysen hin zu strukturierten und weitgehend automatisierten Migrationsprogrammen zu vollziehen.

Damit spiegelt SuperQ einen grundlegenden Wandel wider, der sich derzeit im gesamten Cybersecurity-Markt vollzieht. Unternehmen erkennen zunehmend, dass eine erfolgreiche Migration in das Post-Quantum-Zeitalter nicht allein neue Verschlüsselungsalgorithmen erfordert, sondern ebenso kontinuierliche Inventarisierung, Governance und das Management der gesamten kryptografischen Infrastruktur.

Für Investoren verändert dies die Bewertung des gesamten Quantenmarktes.

Während sich ein Großteil der Aufmerksamkeit weiterhin auf Unternehmen richtet, die Quantenprozessoren entwickeln, liegt die kurzfristige kommerzielle Chance zunehmend bei jenen Anbietern, die Unternehmen auf deren Einsatz vorbereiten. Softwareplattformen, Cybersecurity-Unternehmen, Beratungsfirmen und Infrastrukturanbieter könnten von jahrelangen Implementierungsprojekten profitieren, da Regierungen und regulierte Branchen umfangreiche Migrationsprogramme starten.

Historisch übernimmt der Verteidigungssektor häufig die Rolle des ersten Großanwenders neuer Technologien, bevor sich entsprechende Anforderungen auf zivile Infrastruktur, Finanzdienstleister, das Gesundheitswesen und Betreiber kritischer Versorgungsnetze ausweiten. Ähnlich wie sich Zero-Trust-Sicherheitsarchitekturen von staatlichen Vorgaben hin zum Industriestandard entwickelt haben, könnte auch die Vorbereitung auf das Post-Quantum-Zeitalter einen vergleichbaren Weg nehmen.

Die Strategie des US-Kriegsministeriums könnte daher weit mehr sein als eine reine Verteidigungsinitiative. Sie könnte sich als Auslöser erweisen, der Post-Quantum-Cybersicherheit von einer langfristigen Zukunftsplanung zu einer operativen Notwendigkeit für den öffentlichen und privaten Sektor macht.

Das Rennen um das Quantencomputing drehte sich bislang vor allem um Rechenleistung. Die ersten kommerziellen Gewinner könnten jedoch nicht diejenigen sein, die die leistungsfähigsten Quantencomputer bauen, sondern jene Unternehmen, die Organisationen dabei helfen, sich zu schützen, bevor diese Maschinen überhaupt einsatzbereit sind.