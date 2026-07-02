Warum die Automobilindustrie plötzlich auf Quantencomputing setzt - und was das für SuperQ bedeuten könnte

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Über Jahrzehnte wurde der Wettbewerbsvorteil der Automobilindustrie an Motorleistung, Fertigungseffizienz und Ingenieurskunst gemessen. Heute entwickelt sich jedoch im Hintergrund ein neues Wettrennen - eines, das weniger mit den Fahrzeugen selbst als mit der Rechenleistung zu tun hat, die benötigt wird, um sie zu entwickeln, zu produzieren und zu betreiben.

Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen, autonomen Fahrsystemen und softwaredefinierten Fahrzeugen steigt die Komplexität der Branche rasant. Klassische Rechenmethoden stoßen dabei immer häufiger an ihre Grenzen. Automobilhersteller müssen heute Millionen von Variablen berücksichtigen - von der Batteriechemie über Produktionsplanung und Lieferketten bis hin zu Logistik, Ladeinfrastruktur und Echtzeit-Fahrzeugdaten. Diese Optimierungsaufgaben effizient zu lösen, entwickelt sich zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Genau deshalb rückt Quantencomputing zunehmend aus den Forschungslaboren in die Vorstandsetagen der Automobilkonzerne.

Eine aktuelle Studie von McKinsey & Company geht davon aus, dass Quantencomputing der Automobilindustrie bis 2035 einen Mehrwert zwischen 50 und 100 Milliarden US-Dollar schaffen könnte. Die größten Potenziale liegen dabei in der Fertigung, der Batterieforschung, der Logistik und der Produktentwicklung. Anstatt auf vollständig fehlertolerante Quantencomputer zu warten, setzen viele Unternehmen bereits heute auf hybride Quanten-Klassik-Architekturen, um Optimierungsprobleme zu lösen, an denen konventionelle Computersysteme an ihre Grenzen stoßen.

Für Investoren markiert dies einen wichtigen Wandel.

Die ersten kommerziellen Gewinner des Quantencomputings könnten nicht zwangsläufig die Hersteller der Quantenprozessoren sein. Immer stärker rücken Softwareplattformen in den Mittelpunkt, die Unternehmen den Zugang zu Quantencomputing ermöglichen, ohne dass dafür tiefgehendes Quanten-Know-how erforderlich ist.

Warum Automobilhersteller jetzt investieren

Die Automobilindustrie zählt heute zu den rechenintensivsten Branchen weltweit.

Moderne Produktionswerke optimieren kontinuierlich Fertigungsabläufe mit Tausenden von Komponenten, die von Lieferanten rund um den Globus eintreffen. Bereits eine einzige Unterbrechung kann Lagerbestände, Transportpläne und Produktionskapazitäten auf mehreren Kontinenten beeinflussen.

Mit Elektrofahrzeugen steigt die Komplexität zusätzlich.

Batteriehersteller arbeiten gleichzeitig daran, Ladezeiten zu verkürzen, die Energiedichte zu erhöhen, Materialkosten zu senken und die Lebensdauer der Batterien zu verlängern. Quantensimulationen könnten die Molekülmodellierung erheblich beschleunigen und Forschern ermöglichen, neue Batteriematerialien deutlich effizienter zu bewerten als mit klassischen Verfahren allein.

Gleichzeitig benötigen autonome Fahrzeuge enorme Rechenkapazitäten, um Routenplanung, Verkehrssteuerung und Entscheidungsprozesse in Echtzeit zu optimieren.

Zusammengenommen machen diese Herausforderungen deutlich: Mobilität entwickelt sich zunehmend zu einem Optimierungsproblem.

Der Aufstieg hybrider Quantencomputing-Lösungen

Branchenführer wie BMW, Volkswagen, Ford und Hyundai haben bereits Initiativen gestartet, um Anwendungen des Quantencomputings zu erforschen. Statt klassische Computer zu ersetzen, setzt die Industrie jedoch zunehmend auf hybride Architekturen.

Dieser Ansatz kombiniert Hochleistungsrechner, künstliche Intelligenz, Optimierungssoftware und Quantenprozessoren innerhalb eines gemeinsamen Workflows. Jede Technologie übernimmt dabei genau die Aufgaben, für die sie am besten geeignet ist.

Aktuelle Ankündigungen von NVIDIA, IBM und D-Wave unterstreichen diesen Trend. Der Fokus liegt zunehmend darauf, Quantenressourcen in bestehende Unternehmens-IT zu integrieren, anstatt Quantencomputing als isolierte Technologie zu betrachten.

Dadurch sinken die Eintrittsbarrieren für Unternehmen, während Quantenanwendungen Schritt für Schritt näher an den operativen Alltag rücken.

Wo sich SuperQ positioniert

Der Trend hin zu einer praxisnahen Nutzung in Unternehmen eröffnet Chancen für Anbieter, die sich auf den Zugang zu Quantencomputing konzentrieren und nicht auf die Entwicklung eigener Hardware.

SuperQ Quantum (ISIN: CA86848C1086) positioniert sich in dieser entstehenden Softwareschicht mit seiner patentierten beziehungsweise zum Patent angemeldeten Super-Plattform. Diese verbindet klassische Rechenleistung, GPUs, Optimierungsalgorithmen und verschiedene Quantencomputer innerhalb einer gemeinsamen Umgebung. Anstatt spezielle Programmierkenntnisse im Bereich Quantencomputing vorauszusetzen, können Nutzer komplexe Optimierungsprobleme beschreiben, während die Plattform automatisch den effizientesten Rechenweg auswählt.

Gerade für die Automobilindustrie erscheint dieser Ansatz besonders relevant. Dort entstehen die größten Engpässe heute häufig bei der Optimierung von Lieferketten, Produktionsabläufen und der operativen Planung - weniger bei der reinen Rechenleistung. Das Automotive-Framework von SuperQ adressiert genau diese Herausforderungen und setzt auf hybride Quantenorchestrierung, natürliche Spracheingaben und automatisierte Verteilung von Rechenaufgaben.

Im Gegensatz zu Unternehmen, die im kapitalintensiven Wettbewerb um den Bau leistungsfähiger Quantenhardware stehen, verfolgt SuperQ eine Software-First-Strategie. Ziel ist es, Unternehmen den Zugang zu unterschiedlichen Hochleistungsrechenressourcen über eine zentrale Plattform zu ermöglichen. Dieses Modell entspricht dem allgemeinen Branchentrend, die Einführung von Quantencomputing zu vereinfachen und gleichzeitig bestehende IT-Infrastrukturen optimal einzubinden.

Warum Investoren genau hinschauen

Quantencomputing befindet sich zwar noch in einer frühen Phase seiner kommerziellen Entwicklung, doch die Investmentstory verändert sich zunehmend.

Die entscheidende Frage lautet heute nicht mehr, wann Quantencomputer klassische Rechner in sämtlichen Anwendungen übertreffen werden. Vielmehr konzentrieren sich Unternehmen darauf, in welchen Bereichen hybride Quantensysteme bereits heute messbare wirtschaftliche Vorteile liefern können.

Die Automobilindustrie entwickelt sich dabei zu einem der überzeugendsten Beispiele.

Je stärker Fahrzeuge vernetzt, elektrifiziert und autonom werden, desto größer wird die zugrunde liegende Rechenkomplexität. Unternehmen, denen es gelingt, Kosten zu senken, Prozesse effizienter zu gestalten und Entscheidungen mithilfe moderner Optimierungstechnologien zu beschleunigen, könnten sich zu wichtigen Akteuren im Software-Ökosystem der Automobilindustrie entwickeln.

Für Investoren könnte sich das Potenzial daher weit über die Hersteller von Quantenhardware hinaus erstrecken. Mit zunehmender Kommerzialisierung könnten gerade jene Unternehmen an Bedeutung gewinnen, die Softwareplattformen entwickeln und Quantencomputing für die industrielle Praxis nutzbar machen.