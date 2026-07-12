Der nächste militärische Vorteil könnte keine Waffe sein - sondern Quantencomputing

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Über Jahrzehnte wurde militärische Überlegenheit vor allem an physischen Fähigkeiten gemessen - an moderneren Kampfflugzeugen, weitreichenderen Raketen, größeren Flotten und zunehmend leistungsfähigeren autonomen Systemen. Heute erkennen Verteidigungsstrategen jedoch zunehmend, dass der nächste entscheidende Vorteil aus etwas weitaus weniger Sichtbarem entstehen könnte: der Fähigkeit, schneller und fundierter Entscheidungen zu treffen - lange bevor ein Konflikt überhaupt beginnt.

Genau hier rückt das Quantencomputing zunehmend in den Fokus.

Während sich die öffentliche Diskussion über Quantentechnologien häufig auf ihre zukünftige Fähigkeit konzentriert, heutige Verschlüsselungsverfahren zu überwinden oder wissenschaftliche Berechnungen durchzuführen, die klassische Supercomputer an ihre Grenzen bringen, untersuchen Verteidigungsforscher inzwischen eine andere Fragestellung: Wie kann Quantencomputing die militärische Planung verbessern - lange bevor es überhaupt auf dem Schlachtfeld zum Einsatz kommt?

Aktuelle Forschungsergebnisse, die im IEEE veröffentlicht und auf der International Conference on Military Technologies vorgestellt wurden, legen nahe, dass quantengestützte Künstliche Intelligenz zunächst kaum als Waffensystem eingesetzt werden dürfte. Stattdessen werden die ersten praktischen Anwendungen voraussichtlich in der Einsatzplanung, der Logistik, der operativen Simulation und der Entscheidungsunterstützung liegen - also in Bereichen, in denen Streitkräfte bereits heute täglich riesige Datenmengen verarbeiten.

Diese Unterscheidung ist entscheidend.

Moderne Militäroperationen werden zunehmend durch Daten bestimmt und nicht allein durch Feuerkraft. Militärische Planer müssen Personal, Ausrüstung, Lieferketten, Satellitenaufklärung, Cyberoperationen, autonome Systeme und multinationale Bündnisse gleichzeitig koordinieren. Jede Mission erfordert die Bewertung tausender möglicher Szenarien und gleichzeitig die Anpassung an sich ständig verändernde Rahmenbedingungen.

Genau diese hochkomplexen Optimierungsprobleme zählen zu den Anwendungsfeldern, in denen Quantencomputing klassische Computer und Künstliche Intelligenz künftig sinnvoll ergänzen könnte.

Anstatt bestehende KI-Systeme zu ersetzen, gehen Forscher davon aus, dass die erste Generation von Quantum AI auf hybriden Architekturen basieren wird. Klassische Computersysteme übernehmen weiterhin Datenaufbereitung, operative Steuerung und Machine Learning, während Quantenprozessoren hochspezialisierte Optimierungsaufgaben innerhalb enorm großer Lösungsräume bearbeiten. Dieser hybride Ansatz gilt zunehmend als der praktikabelste Weg für die kommerzielle und staatliche Nutzung.

Die möglichen militärischen Einsatzfelder werden bereits intensiv untersucht.

Die IEEE-Studie nennt unter anderem die Optimierung militärischer Logistik, Gefechtssimulationen, die Koordination autonomer Drohnenschwärme, Sprach- und Informationsanalyse, Supply-Chain-Management sowie die Einsatzplanung. Keine dieser Anwendungen setzt vollständig fehlertolerante Quantencomputer voraus. Vielmehr basieren sie auf hybriden Systemen, welche gezielt einzelne Rechenaufgaben beschleunigen und gleichzeitig in bestehende IT-Infrastrukturen integriert bleiben.

Diese Entwicklung reicht weit über den Verteidigungssektor hinaus.

Regierungen weltweit betrachten Quantentechnologien inzwischen als strategische Schlüsseltechnologie - neben Künstlicher Intelligenz, Halbleitern und Cybersicherheit. Verteidigungsbehörden investieren deshalb nicht nur in Quantenhardware, sondern ebenso in Softwareplattformen, Integrationstechnologien und Cybersicherheitslösungen, die den sicheren Einsatz von Quantencomputing innerhalb komplexer Organisationen ermöglichen.

Für Investoren erweitert sich dadurch das Marktpotenzial erheblich.

Während Unternehmen, die Quantenprozessoren entwickeln, weiterhin große Aufmerksamkeit auf sich ziehen, entsteht parallel eine neue Marktsegmentierung rund um die praktische Einführung von Quantentechnologien in Unternehmen und Behörden. Sobald Verteidigungsorganisationen hybride Quantenarchitekturen einsetzen, benötigen sie Plattformen, welche klassische Rechenzentren, KI, High-Performance-Computing und unterschiedliche Quantenarchitekturen nahtlos in bestehende operative Umgebungen integrieren können - ohne kritische Systeme zu beeinträchtigen.

Genau hier positionieren sich Unternehmen wie SuperQ Quantum Computing (ISIN: CA86848C1086).

Anstatt eigene Quantenprozessoren zu entwickeln, verfolgt SuperQ einen hardwareunabhängigen Ansatz. Die Super-Plattform wurde entwickelt, um Workloads intelligent über klassische CPUs, GPUs sowie unterschiedliche Quantencomputer zu orchestrieren. Durch die Integration von Künstlicher Intelligenz, High-Performance-Computing und verschiedenen Quantenarchitekturen innerhalb einer einheitlichen Betriebsumgebung folgt SuperQ einem der wichtigsten Branchentrends: hybrides Computing anstelle einer Abhängigkeit von einer einzelnen Quantenhardware. Dieser flexible Ansatz ermöglicht es Unternehmen und Behörden, Quantenkapazitäten schrittweise einzuführen und gleichzeitig ihre bestehende IT-Infrastruktur weiter zu nutzen.

Ebenso wichtig wird das Thema Sicherheit.

Mit der zunehmenden Nutzung leistungsfähiger Rechenplattformen steigt auch die Bedeutung des Schutzes sensibler Kommunikations- und Einsatzdaten. Die Sorge vor sogenannten "Harvest Now, Decrypt Later"-Angriffen, bei denen verschlüsselte Daten bereits heute gesammelt werden, um sie künftig mit Quantencomputern entschlüsseln zu können, hat insbesondere bei Verteidigungsorganisationen das Interesse an Post-Quantum-Cybersecurity erheblich beschleunigt.

Auch hier verfolgt SuperQ mit seiner SuperPQC-Plattform einen umfassenderen Ansatz. Anstatt lediglich eine Lösung für Post-Quantum-Verschlüsselung bereitzustellen, unterstützt die Plattform Unternehmen und Behörden dabei, ihre gesamte Organisation auf das Quantenzeitalter vorzubereiten. Dazu gehören die Identifizierung kryptografischer Abhängigkeiten, die Bewertung quantenbedingter Risiken, die Schaffung unternehmensweiter Transparenz über kryptografische Systeme sowie strukturierte Migrationspfade hin zu einer quantensicheren Infrastruktur. Dieser Fokus auf operative Einsatzbereitschaft entspricht dem allgemeinen Wandel innerhalb der Verteidigungsbranche - weg von reaktiver Cybersicherheit hin zu langfristiger digitaler Resilienz.

Für Investoren dürfte genau hierin eine der wichtigsten Erkenntnisse liegen.

Der erste militärische Vorteil durch Quantencomputing wird vermutlich nicht in Form eines revolutionären Waffensystems entstehen. Wahrscheinlicher ist, dass er sich schrittweise durch schnellere Planungsprozesse, effizientere Logistik, leistungsfähigere Simulationen und widerstandsfähigere Cyberinfrastrukturen entwickelt.

Die Geschichte zeigt, dass technologische Revolutionen ihren wirtschaftlichen Wert selten nur in einem einzelnen Marktsegment entfalten. Künstliche Intelligenz hat nicht nur Softwareunternehmen verändert, sondern ebenso Halbleiterhersteller, Cloud-Anbieter und Cybersicherheitsunternehmen. Vieles spricht dafür, dass Quantencomputing einem ähnlichen Entwicklungspfad folgen wird.

Für Verteidigungsorganisationen wird der Erfolg künftig zunehmend davon abhängen, Künstliche Intelligenz, klassische Rechenzentren und Quantencomputing innerhalb vertrauenswürdiger, sicherer Betriebsumgebungen miteinander zu verbinden. Für Investoren bedeutet dies, dass die größten Chancen möglicherweise nicht ausschließlich bei den Herstellern von Quantenhardware liegen.

Die Zukunft der Verteidigung wird sich möglicherweise nicht allein daran entscheiden, wer über die modernsten Waffen verfügt. Sie könnte ebenso davon abhängen, wer schneller entscheidet, sich besser anpasst und die widerstandsfähigste digitale Infrastruktur aufbaut. Je näher Quantencomputing der praktischen Anwendung kommt, desto wichtiger könnten die Plattformen werden, die genau diesen Übergang ermöglichen.

Quellen

https://www.rbcwealthmanagement.com/en-uk/insights/quantum-computing-and-the-next-technology-contest

https://www.home.saxo/content/articles/equities/quantum-revolution-eng-02062026

https://postquantum.com/quantum-sovereignty/quantum-sovereignty-intro/

https://www.superq.co/news/secures-major-commercial-agreement-with-ai-financial-aifc

https://spacenews.com/quantum-computing-is-about-to-become-a-national-security-problem-in-orbit/

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SuperQ Quantum Computing Inc.

Land: Kanadisch / ISIN: CA86848C1086

https://www.superq.co

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