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Small- & Micro Cap Investment
21.06.2026 05:22 Uhr
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Autoindustrie entdeckt Quantum-KI - warum Lösungen wie SuperQ an Bedeutung gewinnen könnten

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Die Automobilindustrie entwickelt sich zu einem der ersten großen Anwendungsfelder für den kommerziellen Einsatz von Quantencomputing. Hersteller suchen zunehmend nach neuen Möglichkeiten, immer komplexere Herausforderungen in der Produktion, Logistik und Fahrzeugentwicklung effizienter zu bewältigen.

Während sich frühere Forschungsphasen im Quantencomputing vor allem auf langfristige wissenschaftliche Durchbrüche konzentrierten, richtet sich der Fokus heute zunehmend auf konkrete Optimierungsprobleme, die mit klassischen Computern nur schwer effizient zu lösen sind. Von der Produktionsplanung über die Batterieforschung und die Optimierung von Lieferketten bis hin zum Training autonomer Fahrsysteme prüfen Automobilhersteller zunehmend, in welchen Bereichen hybride Quanten-KI-Systeme einen messbaren wirtschaftlichen Mehrwert schaffen können.

Eine aktuelle Branchenanalyse von McKinsey kommt zu dem Schluss, dass Optimierungsaufgaben zu den wirtschaftlich vielversprechendsten frühen Anwendungsfeldern des Quantencomputings gehören - insbesondere in der Fertigung, Logistik und industriellen Produktion. Gleichzeitig betont IBM weiterhin hybride Quanten-Klassik-Workflows als den derzeit realistischsten Weg für den Unternehmenseinsatz. Unternehmen können dadurch ihre bestehende Hochleistungsrecheninfrastruktur mit neuen Quantencomputern kombinieren, anstatt diese vollständig zu ersetzen.

Diese Entwicklung wird zunehmend auch im börsennotierten Quantencomputing-Sektor sichtbar.

Unter den gelisteten Quantenunternehmen hat sich D-Wave Quantum (ISIN: US26740W1099) eine der stärksten kommerziellen Positionen im Bereich der Automobilproduktion aufgebaut. Das Unternehmen arbeitet unter anderem mit Ford, Toyota, Volkswagen und weiteren Herstellern an Optimierungsprojekten - von der Produktionsplanung über Verkehrsmanagement bis hin zur Optimierung von Lieferketten. Anstatt bestehende IT-Systeme zu ersetzen, wurde die Quantum-Annealing-Technologie von D-Wave speziell dafür entwickelt, hochkomplexe Optimierungsprobleme in industriellen Prozessen effizient zu lösen.

Auch IonQ (ISIN: US46222L1089) baut seine Partnerschaften im Bereich Fertigung und Mobilitätsanwendungen kontinuierlich aus. Gleichzeitig unterstreichen die wachsenden Investitionen von NVIDIA (ISIN: US67066G1040) in hybride Quanten-Klassik-Infrastrukturen die Erwartung, dass die Unternehmens-IT der Zukunft GPUs, Künstliche Intelligenz und Quantenprozessoren in gemeinsamen Workflows kombinieren wird - anstatt diese Technologien als konkurrierende Ansätze zu betrachten.

Für Investoren markieren diese Entwicklungen einen wichtigen Wandel.

Die Diskussion verlagert sich zunehmend weg von der reinen Anzahl der Qubits oder dem Vergleich verschiedener Quantenhardware-Architekturen. Stattdessen rückt immer stärker die Frage in den Mittelpunkt, ob Quantentechnologie bereits heute reale Geschäftsprobleme lösen und damit kommerzielle Umsätze generieren kann.

Die Automobilindustrie bietet hierfür ein besonders attraktives Testfeld, da sie täglich enorme Optimierungsaufgaben bewältigen muss. Die Fahrzeugproduktion umfasst tausende miteinander verknüpfte Entscheidungen - von der Produktionsreihenfolge über Lagerhaltung und Robotik bis hin zur Personalplanung und Lieferantenkoordination. Bereits vergleichsweise kleine Effizienzsteigerungen können hier erhebliche Kosteneinsparungen ermöglichen.

Dennoch bleibt die Einführung von Quantencomputing für Unternehmen eine anspruchsvolle Aufgabe.

Die meisten Unternehmen verfügen nicht über spezialisierte Quantensoftwareentwickler, die verschiedene Hardwareplattformen programmieren können. Unterschiedliche Quantenanbieter setzen häufig unterschiedliche Programmiersprachen und Entwicklungsumgebungen voraus. Gleichzeitig müssen Unternehmen zunächst entscheiden, ob ein bestimmtes Problem mit klassischer Optimierungssoftware, GPUs, Quantum Annealing oder gate-basierten Quantencomputern am effizientesten gelöst werden kann.

Gerade diese Komplexität sorgt für ein wachsendes Interesse an Softwarelösungen, die oberhalb der Hardwareebene angesiedelt sind.

Anstatt Unternehmen zu Quantenexperten machen zu müssen, automatisieren

sogenannte Orchestrierungsplattformen die Auswahl der geeigneten Rechenressourcen. Anwendungen können dadurch selbst entscheiden, welche Technologie für eine bestimmte Aufgabe am besten geeignet ist. Branchenbeobachter sehen diese Abstraktionsschicht zunehmend als einen wichtigen Schritt für die breitere kommerzielle Einführung von Quantencomputing, da sie technische Hürden reduziert und gleichzeitig die Flexibilität erhält, wenn sich die Hardware künftig weiterentwickelt.

Genau in diesem Bereich positioniert sich SuperQ Quantum (ISIN: CA86848C1086).

Anstatt einen eigenen Quantenprozessor zu entwickeln, konzentriert sich SuperQ auf hybride Orchestrierungssoftware, die klassische Hochleistungsrechner, Künstliche Intelligenz und verschiedene Quanten-Backends über eine natürlichsprachliche Benutzeroberfläche miteinander verbindet. Die Super-Lösung wurde entwickelt, um Optimierungsaufgaben automatisch an die jeweils am besten geeignete Rechenressource weiterzuleiten und gleichzeitig die technische Komplexität zu reduzieren, die bislang häufig mit Quantencomputing verbunden war.

Nach Angaben des Unternehmens kommen die Anwendungen unter anderem in den Bereichen Logistik, Fertigung, Energie und Finanzoptimierung zum Einsatz. Damit folgt SuperQ dem allgemeinen Branchentrend hin zu hardwareunabhängiger Quantensoftware, anstatt sich ausschließlich auf eine einzelne Quantenarchitektur zu stützen.

Dieser Ansatz entspricht einem der wichtigsten aktuellen Branchentrends: der Vereinfachung des Zugangs.

So wie Cloud-Computing Unternehmen den Betrieb eigener Server weitgehend abgenommen hat, gehen viele Analysten davon aus, dass auch der kommerzielle Erfolg des Quantencomputings maßgeblich von Softwarelösungen abhängen wird, die Hochleistungsrechnen ohne tiefes Spezialwissen zugänglich machen. SuperQ setzt dabei auf natürlichsprachliche Bedienung und automatisierte Orchestrierung und positioniert sich damit im Einklang mit der allgemeinen Entwicklung hin zu praxisnahen und wirtschaftlich nutzbaren Quantenanwendungen.

Für Investoren könnte die Automobilindustrie deshalb einer der wichtigsten Indikatoren dafür sein, wie schnell sich kommerzielles Quantencomputing tatsächlich etablieren wird. Die Fertigung bietet eine Vielzahl unmittelbar messbarer Optimierungsaufgaben mit klar nachvollziehbaren wirtschaftlichen Ergebnissen und eignet sich daher hervorragend für frühe kommerzielle Anwendungen.

Auch wenn sich der breite Einsatz von Quantencomputing noch in einer frühen Phase befindet, zeichnet sich die Richtung der Branche immer deutlicher ab. Innovationen bei der Hardware werden zwar weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Langfristig könnten jedoch jene Unternehmen, die den Einsatz vereinfachen, Künstliche Intelligenz mit Quantencomputing verbinden und die technischen Eintrittsbarrieren senken, eine ebenso entscheidende Rolle dabei spielen, Quantentechnologie in den Unternehmensalltag zu integrieren.

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Quellen

https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/will-quantum-computing-drive-the-automotive-future?utm_source=chatgpt.com
https://www.dwavequantum.com/solutions/automotive/?utm_source=chatgpt.com
https://www.ibm.com/quantum?utm_source=chatgpt.com
https://www.superq.co/

Lassen Sie sich in den Verteiler für SuperQ Quantum Computing Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler SuperQ Quantum Computing Inc." oder Nebenwerte".

SuperQ Quantum Computing Inc.

Land: Kanadisch / ISIN: CA86848C1086

https://www.superq.co

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit SuperQ Quantum Computing existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der SuperQ Quantum Computing. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von SuperQ Quantum Computing können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von SuperQ Quantum Computing einsehen: https://www.superq.co/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

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Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung SuperQ Quantum Computing vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

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Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.


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Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
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Enthaltene Werte: US67066G1040,US46222L1089,US26740W1099,CA86848C1086

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