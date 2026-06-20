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Quantencomputing tritt in eine neue Entwicklungsphase ein und entwickelt sich von experimentellen Forschungsprogrammen hin zu kommerziellen Anwendungen, da Unternehmen zunehmend nach praktischen Einsatzmöglichkeiten suchen, die einen messbaren wirtschaftlichen Nutzen schaffen können.

Dieser Wandel wird in zahlreichen Branchen immer deutlicher sichtbar. Laut dem Quantum Technology Monitor 2026 von McKinsey beschäftigen sich inzwischen mehr als 300 Organisationen weltweit aktiv mit Quantencomputing-Initiativen - von pharmazeutischer Forschung und Lieferkettenoptimierung bis hin zu Finanzmodellierung und Cybersicherheit. Der Bericht deutet darauf hin, dass sich die Technologie einem kommerziellen Wendepunkt nähert, da Unternehmen über Pilotprojekte hinausgehen und Quantenfunktionen zunehmend in ihre operativen Abläufe integrieren.

Für Investoren signalisiert dieser Trend eine wichtige Veränderung. Während die frühe Entwicklung der Quantenbranche vor allem von Hardware-Durchbrüchen und wissenschaftlichen Meilensteinen geprägt war, richtet sich der Fokus zunehmend auf Softwareplattformen, Unternehmensanwendungen und die Infrastruktur, die erforderlich ist, um Quantencomputing wirtschaftlich nutzbar zu machen.

Aktuelle Analysen von McKinsey gehen davon aus, dass Quantencomputing bis 2035 weltweit einen wirtschaftlichen Mehrwert zwischen 1,3 und 2,7 Billionen US-Dollar schaffen könnte. Gleichzeitig erwirtschafteten Unternehmen der Quantenbranche im Jahr 2025 bereits mehr als eine Milliarde US-Dollar Umsatz, was die steigende Nachfrage von Unternehmen nach praktischen Anwendungsfällen unterstreicht.

Besonders stark ist die Adoption derzeit in Branchen, die mit hochkomplexen Rechenproblemen konfrontiert sind.

In den Bereichen Life Sciences und Chemie untersuchen Unternehmen, wie Quantensysteme molekulare Simulationen und die Entwicklung neuer Materialien beschleunigen können. Herkömmliche Computersysteme stoßen häufig an ihre Grenzen, wenn es darum geht, atomare Wechselwirkungen präzise zu modellieren. Quantenunterstützte Simulationen könnten hier Entwicklungszeiten verkürzen und die Forschungseffizienz steigern.

Gleichzeitig konzentrieren sich Logistik- und Transportunternehmen zunehmend auf Optimierungsprobleme mit Millionen von Variablen. Die Steuerung von Lieferketten, Flottenmanagement und Ressourcenplanung sind Beispiele für rechenintensive Aufgaben, bei denen bereits kleine Effizienzsteigerungen erhebliche finanzielle Vorteile bringen können. Anstatt klassische Computer zu ersetzen, setzen viele Unternehmen auf hybride Architekturen, die Hochleistungsrechner mit spezialisierten Quantenalgorithmen kombinieren.

Auch der Finanzsektor entwickelt sich zu einem wichtigen Anwendungsfeld. Finanzinstitute prüfen quantenunterstützte Ansätze für Portfoliooptimierung, Risikoanalysen, Betrugserkennung und Szenario-Modellierung. Gleichzeitig steht die Branche vor einer weiteren Herausforderung: der Vorbereitung auf eine Zukunft, in der leistungsfähige Quantencomputer bestehende Verschlüsselungsstandards gefährden könnten.

Diese wachsenden Cybersicherheitsrisiken haben Post-Quantum-Kryptografie von einer theoretischen Diskussion zu einem Thema auf Vorstandsebene gemacht. Regierungen und Standardisierungsgremien weltweit beschleunigen die Entwicklung quantensicherer Sicherheitsstandards. Besonders die sogenannte "Harvest Now, Decrypt Later"-Bedrohung - also das Sammeln verschlüsselter Daten heute mit dem Ziel, diese künftig mittels Quantencomputern zu entschlüsseln - wird für Unternehmen mit sensiblen Datenbeständen zunehmend relevant. Die Bedeutung quantensicherer Sicherheitsarchitekturen wird inzwischen in kritischen Infrastrukturen, im Gesundheitswesen, im Finanzsektor und in staatlichen Einrichtungen erkannt.

Eine weitere bedeutende Entwicklung ist die Konvergenz von Künstlicher Intelligenz und Quantencomputing. Entwicklungen bei IBM und NVIDIA deuten darauf hin, dass die Zukunft der kommerziellen Quantennutzung in hybriden Umgebungen liegen dürfte, in denen KI, Hochleistungsrechner und Quantenprozessoren gemeinsam arbeiten.

Diese Entwicklung trägt dazu bei, eine der größten Herausforderungen der Branche zu lösen: die Zugänglichkeit. Historisch erforderte Quantencomputing hochspezialisiertes Fachwissen, was die Nutzung außerhalb von Forschungseinrichtungen stark einschränkte. Heute konzentrieren sich immer mehr Unternehmen auf Orchestrierungssoftware, Automatisierungslösungen und natürliche Sprachschnittstellen, um fortschrittliche Rechenressourcen auch für Anwender ohne tiefgehendes Quantenwissen zugänglich zu machen.

Vor diesem Hintergrund positionieren sich Unternehmen wie SuperQ Quantum Computing (ISIN: CA86848C1086) im Bereich hybrider Orchestrierungsplattformen, die klassisches Computing, Künstliche Intelligenz, Optimierungsalgorithmen und Quantenressourcen in einheitlichen Arbeitsabläufen zusammenführen. Der Fokus des Unternehmens auf hybride Quanten-Klassik-Architekturen entspricht einem breiteren Branchentrend hin zu praxisorientierten Implementierungsmodellen, bei denen der geschäftliche Nutzen im Vordergrund steht. Die Super-Plattform basiert auf der Annahme, dass Unternehmen künftig Quantenfunktionen zunehmend über integrierte Softwareumgebungen nutzen werden, anstatt direkt mit Quantenhardware zu arbeiten.

Die Kommerzialisierung von Quantentechnologien entwickelt sich zunehmend von Forschungsprojekten hin zu realen Unternehmensanwendungen. Ein aktuelles Beispiel ist die kommerzielle Vereinbarung zwischen SuperQ Quantum Computing (ISIN: CA86848C1086) und AI Financial Corporation (NASDAQ: AIFC). Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Implementierung von Post-Quantum-Cybersicherheit und fortschrittlichen Rechenfunktionen innerhalb digitaler Finanzinfrastrukturen. Sie verdeutlicht die wachsende Nachfrage nach Technologien, die zukünftige kryptografische Risiken adressieren und gleichzeitig immer komplexere Rechenanforderungen unterstützen können.

Darüber hinaus spiegelt die Vereinbarung einen breiteren Branchentrend wider: den Einsatz hybrider Computing-Architekturen, die Künstliche Intelligenz, Hochleistungsrechnen und Quantentechnologien kombinieren, um anspruchsvolle Optimierungsprobleme zu lösen. Neben Cybersicherheit umfasst die Zusammenarbeit auch die Erforschung von Compute-Tokenisierung und neuen computergestützten Dienstleistungen. Dies zeigt, wie Unternehmen beginnen, neue Geschäftsmodelle zu evaluieren, die durch die nächste Generation von Rechentechnologien ermöglicht werden. Obwohl sich die Quantennutzung noch in einem frühen Stadium befindet, deuten solche kommerziellen Implementierungen darauf hin, dass sich die Aufmerksamkeit zunehmend von theoretischen Möglichkeiten hin zu praktischen Anwendungen mit messbarem wirtschaftlichem Nutzen verlagert.

Dieser softwarezentrierte Ansatz könnte mit zunehmender Reife der Branche besonders relevant werden. McKinsey zufolge konzentrieren sich die Investitionen der Unternehmen immer stärker auf Anwendungsentwicklung, Workflow-Integration und den Aufbau interner Kompetenzen statt auf die Anschaffung von Hardware. Viele Organisationen scheinen stärker daran interessiert zu sein, Quantenfunktionen über Cloud-basierte Dienste zu nutzen, als die zugrunde liegende Infrastruktur selbst zu besitzen.

Während sich Quantencomputing von der Laborforschung hin zum operativen Einsatz entwickelt, dürfte der Wettbewerbsvorteil nicht allein durch höhere Qubit-Zahlen oder leistungsfähigere Hardware bestimmt werden. Entscheidend werden vielmehr die Fähigkeit zur Integration von Quantenfunktionen in bestehende Geschäftsprozesse, die Erzielung eines messbaren Return on Investment sowie die Bewältigung wachsender Cybersicherheitsanforderungen sein.

Die nächste Phase der Branche könnte daher weniger den Unternehmen gehören, die Quantencomputer bauen, sondern vielmehr jenen, die sie für Unternehmen nutzbar machen.