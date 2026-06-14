Europas Aufrüstung schafft einen Milliardenmarkt: Warum Quantencomputing jetzt strategisch wird

Anzeige / Werbung

Während Europas Wiederaufrüstung meist mit höheren Verteidigungsausgaben, Munitionsproduktion und militärischer Einsatzbereitschaft verbunden wird, entsteht im Hintergrund ein weiterer Wettbewerb, der langfristig ebenso bedeutsam werden könnte. Im Fokus stehen nicht Panzer oder Raketen, sondern Quantencomputing, Cybersicherheit und technologische Souveränität.

Mit der jüngst vorgestellten "Quantum Europe Strategy" hat die Europäische Kommission deutlich gemacht, dass Quantentechnologien künftig zu den strategischen Schlüsseltechnologien des Kontinents zählen. Neben künstlicher Intelligenz, Halbleitern und modernen Kommunikationsnetzen rückt damit ein Technologiefeld in den Mittelpunkt, das sowohl wirtschaftliche als auch sicherheitspolitische Auswirkungen haben dürfte.

Europas Sicherheitsstrategie geht weit über klassische Rüstung hinaus

Die geopolitischen Spannungen der vergangenen Jahre haben Europa vor Augen geführt, dass Verteidigungsfähigkeit zunehmend von technologischer Leistungsfähigkeit abhängt. Moderne Streitkräfte sind auf sichere Kommunikation, leistungsfähige Datenverarbeitung und schnelle Entscheidungsprozesse angewiesen.

Genau hier setzen Quantentechnologien an. Quantencomputer könnten künftig komplexe Optimierungs- und Simulationsaufgaben deutlich schneller lösen als heutige Systeme. Gleichzeitig eröffnen Quantensensoren neue Möglichkeiten bei Navigation, Aufklärung und Präzisionsmessungen. Hinzu kommt die Quantenkommunikation, die langfristig neue Standards für sichere Datenübertragung schaffen könnte.

Nach Einschätzung der Europäischen Kommission könnten diese Technologien künftig eine wichtige Rolle bei GPS-unabhängigen Navigationssystemen, modernen Sensorplattformen sowie der Absicherung kritischer Kommunikationsnetze spielen.

Vom Forschungsvorsprung zur wirtschaftlichen Umsetzung

Europa verfügt bereits heute über eine starke wissenschaftliche Basis. Zahlreiche Forschungszentren und Start-ups gehören weltweit zu den führenden Akteuren im Bereich der Quantentechnologien.

Die eigentliche Herausforderung beginnt jedoch jetzt. Während Europa bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Grundlagenforschung hervorragend positioniert ist, rückt zunehmend die Frage in den Vordergrund, wie aus Forschungserfolgen wirtschaftlich nutzbare Anwendungen entstehen.

Genau darauf konzentriert sich die neue europäische Strategie. Die Kommerzialisierung von Quantentechnologien, der Aufbau eines wettbewerbsfähigen Industrieökosystems sowie die Entwicklung neuer Märkte gehören zu den zentralen Zielen.

Für Investoren könnte dies eine entscheidende Entwicklung sein. Denn die größten Gewinner der kommenden Jahre müssen nicht zwangsläufig die Hersteller der leistungsstärksten Quantenprozessoren sein. Ebenso interessant könnten Unternehmen werden, die Quantenanwendungen in bestehende industrielle Prozesse integrieren.

Hybrid Computing gewinnt an Bedeutung

Ein besonders dynamischer Bereich ist das sogenannte Hybrid Computing. Dabei werden klassische Hochleistungsrechner mit verschiedenen Formen der Quantenverarbeitung kombiniert.

Der Ansatz gilt als pragmatischer Weg, um bereits heute wirtschaftlichen Nutzen aus Quantentechnologien zu ziehen. Statt komplette IT-Infrastrukturen zu ersetzen, werden jene Rechenaufgaben jeweils auf die Plattform verlagert, die sie am effizientesten lösen kann - sei es ein klassischer Prozessor, eine GPU oder ein Quantensystem.

Gerade in Branchen wie Logistik, Energieversorgung, Fertigung oder Finanzdienstleistungen stehen konkrete Anwendungen im Vordergrund. Unternehmen suchen weniger nach wissenschaftlichen Durchbrüchen als nach Lösungen für reale betriebliche Herausforderungen.

Vor diesem Hintergrund gewinnt auch die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Forschung an Bedeutung. Anfang des Jahres kündigte SuperQ Quantum Computing (ISIN: ?CA86848C1086) eine Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) an. Ziel der Zusammenarbeit ist die Bewertung hybrider Quantum-Classical-Workflows für industrielle Anwendungen in Bereichen wie Logistik, Energiesystemen, Produktion, Finanzwesen und verteidigungsnahen Optimierungsaufgaben.

Die Partnerschaft unterstreicht einen wichtigen Trend: Der Fokus verschiebt sich zunehmend von der reinen Hardwareentwicklung hin zu Software, Orchestrierung und praktischer Implementierung.

Cybersicherheit wird zum zweiten großen Wachstumstreiber

Neben dem eigentlichen Quantencomputing entwickelt sich ein weiterer Markt mit erheblichem Potenzial: die Post-Quantum-Cybersicherheit.

Experten warnen seit Jahren vor dem sogenannten "Harvest Now, Decrypt Later"-Szenario. Dabei werden verschlüsselte Daten bereits heute gesammelt, um sie in Zukunft mithilfe leistungsfähiger Quantencomputer entschlüsseln zu können.

Ein Bericht des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) bezeichnet die mögliche Verwundbarkeit heutiger Verschlüsselungsverfahren als eine der wichtigsten sicherheitspolitischen Herausforderungen im Zusammenhang mit Quantencomputing.

Entsprechend wächst der Handlungsdruck für Regierungen, Finanzinstitute und Betreiber kritischer Infrastrukturen. Viele Organisationen beginnen bereits damit, ihre bestehenden Sicherheitssysteme auf die Anforderungen einer künftigen Quantenära vorzubereiten.

Davon profitieren Unternehmen, die Lösungen für die Migration auf quantensichere Sicherheitsstandards entwickeln. Ein Beispiel ist die von SuperQ entwickelte SuperPQC-Suite. Die Plattform soll Organisationen dabei unterstützen, kryptografische Schwachstellen zu identifizieren, bestehende Abhängigkeiten zu analysieren und den Übergang zu quantenresistenten Sicherheitsarchitekturen vorzubereiten.

Europas Quantum-Story tritt in die nächste Phase ein

Die zunehmende Verzahnung von Quantencomputing, künstlicher Intelligenz und Cybersicherheit könnte sich langfristig als ebenso bedeutend erweisen wie Fortschritte bei der Quantenhardware selbst.

Für Europa steht dabei mehr auf dem Spiel als technologische Innovationsführerschaft. Es geht um wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, digitale Souveränität und die Absicherung kritischer Infrastrukturen in einem zunehmend geopolitisch geprägten Umfeld.

Die nächste Phase der europäischen Quantum-Story dürfte deshalb weniger von spektakulären Forschungserfolgen als von Kommerzialisierung und konkreten Anwendungen geprägt werden. Während Regierungen Milliarden in Verteidigung, Infrastruktur und Technologie investieren, entstehen neue Märkte entlang der gesamten Quantum-Wertschöpfungskette.

Für Anleger könnte damit ein Trend an Bedeutung gewinnen, der weit über klassische Rüstungsinvestitionen hinausgeht. Denn im Quantenzeitalter werden nicht nur die Entwickler der leistungsfähigsten Rechner gefragt sein, sondern auch jene Unternehmen, die den Weg von der Forschung in die industrielle Praxis ebnen.

Quellen

https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/a09e0f8f-6f57-4d73-8ab0-b108fa840204_en?filename=Factsheet-Quantum-in-Defence_0.pdf

https://www.defence-industries.com/articles/the-integration-of-quantum-computing-in-military-applications

https://qt.eu/media/pdf/Quantum_Europe_Strategy_July_2025.pdf

https://www.sipri.org/sites/default/files/2025-07/0725_military_and_security_dimensions_of_quantum_technologies_0.pdf

https://www.superq.co/

Lassen Sie sich in den Verteiler für SuperQ Quantum Computing Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler SuperQ Quantum Computing Inc." oder Nebenwerte".

SuperQ Quantum Computing Inc.

Land: Kanadisch / ISIN: CA86848C1086

https://www.superq.co

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit SuperQ Quantum Computing existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der SuperQ Quantum Computing. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von SuperQ Quantum Computing können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von SuperQ Quantum Computing einsehen: https://www.superq.co/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung SuperQ Quantum Computing vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Europas Aufrüstung schafft einen Milliardenmarkt: Warum Quantencomputing jetzt strategisch wird appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA86848C1086