SuperQ Quantum sichert sich überzeichnete Finanzierung über 4,6 Mio. CAD für die nächste Entwicklungsphase seiner Quantentechnologie

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Die durch die vollständige Ausübung einer Mehrzuteilungsoption aufgestockte Finanzierungsrunde verschafft dem Unternehmen frisches Kapital, um seine Quantum-Hardware-Roadmap und die Kommerzialisierung seiner Technologien voranzutreiben.

Die SuperQ Quantum Computing Inc. (ISIN: CA86848C1086) hat eine überzeichnete, vermittelte Privatplatzierung erfolgreich abgeschlossen und dabei rund 4,6 Mio. CAD eingeworben. Mit dem frischen Kapital will das kanadische Quantencomputing-Unternehmen die Weiterentwicklung seiner Technologien beschleunigen und seine Wachstumsstrategie in einem Markt vorantreiben, der zunehmend an Dynamik gewinnt.

Die Finanzierung, bei der die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wurde, brachte einen Bruttoerlös von 4.600.713 CAD ein. Insgesamt wurden 5.898.350 Einheiten zu einem Preis von jeweils 0,78 CAD ausgegeben. Der erfolgreiche Abschluss der überzeichneten Platzierung unterstreicht das Investoreninteresse an dem Unternehmen in einer Phase, in der Quantencomputing zu den am schnellsten wachsenden Zukunftstechnologien zählt und sowohl Regierungen als auch Unternehmen ihre Investitionen in Hochleistungsrechenkapazitäten ausbauen.

Jede im Rahmen der Platzierung ausgegebene Einheit besteht aus einer Stammaktie sowie einem Optionsschein. Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,00 CAD bis zum 30. Juni 2028. Die Ausübung der Warrants ist jedoch erst nach Ablauf einer Sperrfrist von 60 Tagen nach Abschluss der Finanzierung möglich.

Als alleiniger Platzierungsagent und Bookrunner fungierte Canaccord Genuity Corp. Für die Durchführung der Transaktion erhielt das Investmenthaus eine Barprovision in Höhe von 7% des Bruttoemissionserlöses sowie 412.884 Broker-Warrants, die bis zum 30. Juni 2028 zum Ausgabepreis ausgeübt werden können. Darüber hinaus beglich SuperQ Quantum eine Corporate-Finance-Gebühr in Höhe von 100.000 CAD durch die Ausgabe von 128.205 Stammaktien.

Nach Angaben des Unternehmens sollen die Nettoerlöse in erster Linie in den Ausbau des Quantum-Hardware-Programms fließen. Geplant sind Investitionen in zusätzliches Fachpersonal, Laborinfrastruktur, Softwareentwicklung sowie spezialisierte Ausrüstung. Darüber hinaus sollen die Mittel die laufende Forschung und Produktentwicklung unterstützen und zugleich die allgemeine Liquiditätsbasis stärken, während SuperQ seine Technologieplattform weiter ausbaut.

Die Finanzierung wurde im Rahmen der kanadischen Listed Issuer Financing Exemption durchgeführt. Dadurch unterliegen die ausgegebenen Wertpapiere keiner der sonst bei Privatplatzierungen üblichen Haltefrist. Diese Struktur kann die Handelbarkeit der Aktien für Investoren verbessern und bietet börsennotierten Unternehmen einen effizienteren Zugang zu Wachstumskapital.

Die Kapitalmaßnahme erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem zahlreiche Unternehmen der Quantencomputing-Branche den Übergang von Forschungsprojekten hin zu kommerziellen Anwendungen vorantreiben. Ziel ist es, Rechenprobleme zu lösen, die mit herkömmlichen Computersystemen nur schwer oder gar nicht bewältigt werden können. Obwohl sich die Branche weiterhin in einer frühen Entwicklungsphase befindet, deutet die steigende Investitionsbereitschaft öffentlicher und privater Kapitalgeber auf wachsendes Vertrauen in das langfristige Potenzial der Technologie hin. Einsatzmöglichkeiten werden unter anderem in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Logistik, Cybersicherheit und Verteidigung gesehen.

SuperQ Quantum positioniert sich in diesem Umfeld mit Technologien, die Quanten- und Hochleistungsrechnen für Unternehmenskunden leichter zugänglich machen sollen. Neben der Entwicklung eigener Quantum-Hardware arbeitet das Unternehmen an Softwareplattformen, die den Einsatz moderner Rechenressourcen vereinfachen und Unternehmen den Zugang zu praxisnahen Anwendungen ermöglichen.

Gleichzeitig baut SuperQ Quantum seine internationale Präsenz weiter aus. Während der Schwerpunkt der Aktivitäten weiterhin in Kanada liegt, verstärkt das Unternehmen seine Präsenz in den USA, dem Nahen Osten und Asien. Geplant ist der Aufbau regionaler "Super Hubs", die Kundenbetreuung und kommerzielles Wachstum in strategisch wichtigen Märkten unterstützen sollen.

Für Investoren bedeutet die überzeichnete Finanzierung mehr als nur eine Stärkung der Liquiditätsbasis. Die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption deutet darauf hin, dass die Nachfrage das ursprünglich geplante Emissionsvolumen überstieg und damit das Vertrauen des Kapitalmarkts in die langfristige Strategie und Entwicklungspipeline von SuperQ Quantum widerspiegeln könnte. Gleichzeitig verschafft die gestärkte Bilanz dem Unternehmen zusätzliche finanzielle Flexibilität, um Forschung und Entwicklung weiter voranzutreiben - gerade in einem Marktumfeld, in dem sich der Wettbewerb im Quantencomputing zunehmend verschärft.

Mit dem nun gesicherten Kapital dürfte sich SuperQ Quantum in den kommenden Monaten auf den weiteren Ausbau seiner Hardwareplattform, die Weiterentwicklung seiner Produkte sowie die Kommerzialisierung seiner Technologien konzentrieren. Da Unternehmen weltweit verstärkt das Potenzial quantengestützter Lösungen für komplexe Rechenaufgaben ausloten, werden die nächsten Meilensteine des Unternehmens voraussichtlich auf technologische Fortschritte, die Markteinführung weiterer Produkte und den Ausbau seiner Position im entstehenden Quantencomputing-Markt ausgerichtet sein.