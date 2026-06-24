Gold bleibt im Spannungsfeld aus geopolitischen Konflikten, unsicher gewordenen Lieferketten und einer nur sehr langsam nachlassenden Kerninflation ein strategischer Portfolio-Baustein. Während weitere Zinsanhebungen und USD-Stärke kurzfristig noch für Rücksetzer sorgen können, stützen die strukturelle Nachfrage nach Gold durch die Zentralbanken der Welt, aber auch institutioneller und privater Investoren den Goldmarkt. In diesem positiven Umfeld für Gold versucht Lahontan Gold, den Sprung vom Explorer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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