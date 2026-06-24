Wiesbaden (ots) -Auf den Kopf gestellt: Das jüngste Highlight im Programm der Online-Kulturplattform Die Gute Stunde widmet sich dem Barock-Bildhauer Franz Xaver Messerschmidt und seinen berühmten und teilweise skurrilen Büsten, den sogenannten Kopfstücken. Seit Oktober waren seine ungewöhnlichen Studien menschlicher Mimik vor Ort in Wien zu sehen. Am 1. Juli 2026 um 15 Uhr werden sie für kulturinteressierte Senior:innen nun auch digital zu sehen sein. Kostenfreie Anmeldung unter www.diegutestunde.org.Die Kunstvermittler:innen an der Österreichischen Galerie Belvedere Eva Mühlbacher und Philipp Reichel-Neuwirth ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen und zeigen live und online neue 3D-Modelle der Kopfstücke. Eva Mühlbacher freut sich schon auf die Veranstaltung: "Der Austausch mit unserem Online-Publikum ist etwas Besonderes für uns, und es wird spannend werden, denn wir wollen die Hintergründe und einige Mythen rund um Messerschmidt unter die Lupe nehmen: Die 3D-Technik macht ganz neue erstaunliche Entdeckungen möglich!"Wie immer, können die Gäste ganz einfach per Zoom teilnehmen, das Event gemütlich vom heimischen Computer aus verfolgen und selbst Fragen stellen. Und sie können sich über weitere Schmankerl von Die Gute Stunde in diesem Sommer freuen: vom monatlichen offenen Online-Singen mit der Musikakademie Sachsen-Anhalt über Kunstgespräche, wie zum 150. Geburtstag von Paula Modersohn-Becker, bis hin zum Frühsportprogramm mit der japanischen Gymnastik Taiso. Das vielfältige kostenfreie Programm wird 2026 von der Edgar und Nina Kummerfeldt Stiftung unterstützt.Über die Gute StundeDie Gute Stunde ist eine gemeinnützige Initiative der Wiesbadener humaQ gGmbH. Seit 2021 organisiert sie Online-Live-Kulturveranstaltungen für ältere Menschen mit dem Ziel, ihre kulturelle und digitale Teilhabe zu stärken - zu Hause oder in Pflegeeinrichtungen.Pressekontakt:Dorothea Lemmed.lemme@humaq.org0151-59165653www.diegutestunde.orgOriginal-Content von: humaQ, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169756/6300787