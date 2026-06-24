Berlin - Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert nach dem bundesweiten Ausfall des Bahnbetriebs wegen einer Störung beim Digitalfunk Konsequenzen vom Konzern. "Die Bahn muss endlich besser werden, auch technisch", sagte der Pro-Bahn-Ehrenvorsitzende Detlef Neuß der "Rheinischen Post".



Neuß verlangte mehr Ausfallsicherheit beim Zugfunk. "Wir erwarten von der Bahn, dass sie auch beim Zugfunk für mehr Resilienz sorgt. So ein Ausfall ist schon das zweite Mal passiert", sagte er. Es könne nicht sein, dass womöglich ein Update eine derart massive Störung auslöse. Das müsse eine Selbstverständlichkeit sein.



Zudem forderte Neuß mehr Diensthandys für Zugführer. "Die fehlen nämlich." Der Vorfall müsse auch Thema der an diesem Mittwoch beginnenden Aufsichtsratssitzung sein. "Der Zustand der Bahn ist im Augenblick desaströs." Zu Bahnchefin Evelyn Palla sagte Neuß: "Wenn man einen Schrotthaufen geerbt hat, ist man nicht schuld am Schrotthaufen."



Konsequenzen forderte unterdessen auch der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Christoph Ploß (CDU). "Die Sommerferien stehen an und viele Urlauber werden die Bahn nutzen", sagte er der "Rheinischen Post". Ein erneuter Vorfall dieser Dimension gerade während der Urlaubszeit "wäre ein herber Schlag für alle Reisenden, aber auch für den Tourismus in Deutschland". Die Bahn müsse "jetzt sofort die Ursache für die massive Störung ermitteln und dafür sorgen, dass sich ein solches Fiasko nicht wiederholt", sagte er.





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