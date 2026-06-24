Rheinmetall-Aktie: Schlimmster Tag seit 25 Jahren - wie tief kann's gehen?Rheinmetall erlebt an der Börse einen ganz schwarzen Tag. Die Aktie des Rüstungskonzerns und ehemaligen Highflyers büßt im frühen Mittwochshandel zwölf Prozent ein, was den größten Verlust seit 2001 bedeutet. Greifen die Antizykliker nicht bald zu, droht ein zeitnaher Abverkauf bis auf diese Marken.Rheinmetall leidet darunter, dass ein Großauftrag der Bundeswehr für neue Fregatten laut Medienberichten zugunsten des Schiffsbauers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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