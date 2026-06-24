Ein möglicher Kurswechsel der Bundesregierung sorgt für Unruhe in der deutschen Rüstungsbranche. Laut medienberichten prüft das deutsche Verteidigungsministerium, den Kauf von sechs F126-Fregatten bei Rheinmetall nicht weiterzuverfolgen und stattdessen acht kleinere Fregatten des Typs Meko A-200 beim Kieler Marineschiffbauer TKMS zu bestellen. Für Rheinmetall wäre das ein schmerzhafter Rückschlag. Der Konzern hatte sich große Chancen ausgerechnet, bei dem Projekt eine führende Rolle zu übernehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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