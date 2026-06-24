© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub PorzyckiDie Palantir-Aktie hat im Juni bisher rund 25 Prozent verloren. Während Michael Burry den Einbruch kommentiert, kauft Cathie Woods ARK für 9,7 Millionen US-Dollar nach.Palantir erlebt gerade den härtesten Realitätscheck seit Langem. Die Aktie verlor am Dienstag in einem schwachen Marktumfeld weitere 2,3 Prozent und steuert auf den schlechtesten Monat ihrer Börsengeschichte zu. Im Juni summiert sich das Minus bereits auf rund 25 Prozent, seit Jahresbeginn liegt die Aktie 2026 um etwa 34 Prozent hinten. Vom Rekordschlusskurs bei gut 207 US-Dollar im November ist Palantir inzwischen weit entfernt; am Dienstag schloss der Titel bei 116,70 US-Dollar. Besonders bitter für die Bullen: Ausgerechnet …
Enthaltene Werte: US00214Q1XXX,US69608A1088Den vollständigen Artikel lesen
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