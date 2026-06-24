Die Airbus-Aktie sendet aktuell wieder positive Signale. Neben den Auslieferungszahlen sorgt vor allem die Rückeroberung einer wichtigen Kurszone für Aufmerksamkeit. Damit verbessert sich das technische Bild zunächst spürbar. Auslieferungen bleiben entscheidender Faktor Bei Airbus richtet sich der Blick weiterhin auf die Entwicklung der Auslieferungen. Der Flugzeugbauer arbeitet nach wie vor daran, die hohe Nachfrage der Airlines in tatsächliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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