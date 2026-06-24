Hamburg-Finkenwerder (ots) -Ein besonderer Besucher, ein besonderer Tag und ein außergewöhnlicher Meilenstein: Das Airbus-Besucherzentrum in Hamburg-Finkenwerder hat seinen einmillionsten Gast zu einer Werkstour begrüßt. Der 15-jährige Jannik G. aus Hamburg-Rissen besuchte gemeinsam mit seiner Mutter die Airbus-Werkstour und wurde dabei völlig überraschend als Besucher Nummer eins Million empfangen.Begrüßt wurde der Jugendliche von Stephan Scholz, Leiter des Besucherzentrums, sowie Matthias Hoinka von der Airbus-Standortleitung. Nicht nur Blumen, Geschenke aus dem Airbus-Shop und zahlreiche Glückwünsche machten den Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis.Für Jannik kam die Auszeichnung völlig überraschend. Einen schulfreien Tag während der Abiturprüfungen nutzte er gemeinsam mit seiner Mutter, um erstmals das Airbus-Werk in Finkenwerder zu besuchen und die Faszination der Luftfahrt aus nächster Nähe zu erleben. Besonders beeindruckt zeigte sich der Jugendliche vom Start einer Beluga XL.Ein Meilenstein nach nur einem JahrDer millionste Besucher einer Werksführung fällt nahezu exakt mit dem ersten Geburtstag des neuen Besucherzentrums zusammen. Erst im Juni 2025 hatte die Globetrotter Erlebnis GmbH direkt am Airbus-Standort Hamburg-Finkenwerder das moderne Besucherzentrum eröffnet. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich die Einrichtung zu einem Publikumsmagneten und zu einem wichtigen Erlebnisort für Luftfahrtbegeisterte, Familien, Schulklassen und Touristen. Damit leistete Das Zentrum einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Werkstouren.Seit mehr als 20 Jahren Partner von AirbusDie Globetrotter Erlebnis GmbH organisiert seit mehr als zwei Jahrzehnten die Airbus-Werkstouren in Hamburg und zählt damit zu den erfahrensten Anbietern von Industrie- und Erlebnisführungen in Deutschland. Über das Portal werksfuehrung.de bietet das Unternehmen darüber hinaus Besichtigungen an zahlreichen Industrie-, Wissenschafts- und Technikstandorten an.Auf knapp 900 Quadratmetern verbindet das Zentrum eine moderne Ausstellung mit interaktiven Stationen, digitalen Angeboten und faszinierenden Einblicken in die Welt des Flugzeugbaus. Gleichzeitig bildet es den Start- und Endpunkt der beliebten Werkstouren durch eines der bedeutendsten Luftfahrtwerke Europas."Der millionste Besucher ist für uns weit mehr als eine beeindruckende Zahl. Er zeigt, wie groß die Begeisterung für Luftfahrt und für den Standort Hamburg ist. Dass wir diese Marke erreicht haben, freut uns außerordentlich", so Karsten Abel, Leiter des Eventbereichs der Globetrotter Erlebnis GmbH und verantwortlich für die Werksführungen.Luftfahrt zum AnfassenDas Besucherzentrum verfolgt das Ziel, die Welt der Luftfahrt nicht nur zu erklären, sondern erlebbar zu machen. Besucher erhalten bereits vor Beginn der Werkstour einen unmittelbaren Zugang zur Geschichte, Technik und Zukunft des Flugzeugbaus. Ein besonderes Highlight ist der direkte Blick auf die Start- und Landebahn des Werksgeländes. "Wir möchten Menschen jeden Alters für die Luftfahrt begeistern. Das Besucherzentrum schafft genau diese Verbindung aus Information, Emotion und Erlebnis. Die Millionengrenze bestätigt, dass dieses Konzept hervorragend angenommen wird", sagt Karsten Abel.Neue Angebote für FamilienUm zusätzliche Zielgruppen anzusprechen, wurden in den vergangenen Monaten neue Angebote entwickelt: Dazu gehören spezielle Familienführungen an Sonntagen, die kürzer, verständlicher und besonders familienfreundlich gestaltet sind. Das Besucherzentrum ist an mehr als 350 Tagen im Jahr geöffnet und bietet damit nahezu ganzjährig die Möglichkeit, die Welt von Airbus zu entdecken.Ergänzend wurde ein moderner Online-Fanshop aufgebaut, der Airbus-Souvenirs, Modelle und Fanartikel anbietet.Mehr Informationen unter: https://globetrotter-erlebnis.de/ueber-uns/Über die Globetrotter Erlebnis GmbH: Seit der Gründung im Jahr 1989 hat sich die Globetrotter Erlebnis GmbH mit Leidenschaft und Expertise der Schaffung unvergesslicher Reisemomente gewidmet. Mit unserem engagierten Team von rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat sie sich über die Jahre zu einem vielseitigen Reisespezialisten entwickelt, der in vier Geschäftsfeldern herausragende Dienstleistungen anbietet.In den neun Reisebüros in Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen bieten wir eine Synergie aus persönlicher Beratung und technologischer Innovation. Der Bereich Globetrotter Tours entwickelt besondere Produkte und Gruppenreisen. Im Globetrotter Eventmanagement sind Firmenevents und Veranstaltungen aller Art das Feld der kreativen Eventplaner. Im Bereich Werksführungen ist Globetrotter nicht nur seit mehr als 20 Jahren der Exklusiv Dienstleister für Airbus, sondern auch Partner von AIDA für die Schiffbesichtigungen und bei vielen weiteren Unternehmen aus verschiedensten Bereichen aktiv.Pressekontakt:Dr. Thomas Daubenbüchelc/o DZ-CONTel. +49 (0)170 6323891E-Mail: thomas.daubenbuechel@dz-con.deOriginal-Content von: rtk international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179974/6301160