Ein von der Bundesregierung bestätigter Bericht des Nachrichtenmagazins "Spiegel" über einen Anbieterwechsel beim Fregattenkauf hat die Aktien von Rheinmetall und TKMS in unterschiedliche Richtungen bewegt - und zwar deutlich. Mittlerweile haben sich die ersten Analysten zu Wort gemeldet. Eine Bestandsaufnahme.Als Reaktion auf erhebliche Verzögerungen sowie absehbare Kostensteigerungen und Risiken beendete das Verteidigungsministerium das milliardenschwere Rüstungsprojekt für sechs Fregatten des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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