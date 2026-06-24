© Foto: OpenAIKI-Offensive mit Folgen: Santander verhandelt über Vorruhestand für bis zu 3.000 Mitarbeiter - und will Milliardenwert durch Automatisierung heben.Die Banco Santander plant laut einem Bericht der spanischen Zeitung Expansion vom Mittwoch, 2.000 bis 3.000 Mitarbeitern in Spanien die Möglichkeit des vorzeitigen Ruhestands anzubieten. Hintergrund ist die zunehmende Nutzung künstlicher Intelligenz durch Unternehmen zur Optimierung ihrer Abläufe. Die spanische Bank hat am Dienstag Gespräche mit den Gewerkschaften aufgenommen und strebt laut der Zeitung eine Einigung bis Mitte Juli an. Die Umsetzung des Plans könnte im September erfolgen. Ein weiteres Treffen mit den Gewerkschaften ist für den 2. …
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