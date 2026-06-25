Der Leverkusener Pharma- und Agrarkonzern Bayer hat im jahrelangen Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Roundup einen entscheidenden Erfolg erzielt. Der Oberste Gerichtshof der USA entschied am Donnerstag mit einer Mehrheit von sieben zu zwei Stimmen zugunsten des Unternehmens und schränkt damit die Grundlage für Tausende Glyphosat-Klagen erheblich ein. Das Urteil gilt als eines der wichtigsten in der Unternehmensgeschichte seit der milliardenschweren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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