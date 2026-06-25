DJ Moody's erhöht IFSR-Rating für Munich Re auf "Aa2" Ausblick stabil
DOW JONES--Moody's bescheinigt der Munich Re eine bessere Bonität. Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie die Einstufung für das Insurance Financial Strength Rating (IFSR) auf "Aa2" von "Aa3" angehoben. Der Ausblick wurde auf stabil von positiv gesenkt.
Moody's trägt mit der Hochstufung der "sehr starken" Bilanz und den kontinuierlichen Fortschritten bei der Diversifizierung Rechnung. Letztere reduziere die Abhängigkeit von der Schaden- und Unfall-Rückversicherung.
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June 25, 2026 13:53 ET (17:53 GMT)
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