München - Der weltgrösste Rückversicherer Munich Re hat dank geringer Grossschäden und guter Finanzgeschäfte überraschend viel Gewinn erzielt. Im zweiten Quartal lag der Überschuss nach vorläufigen Zahlen bei 2,2 Milliarden Euro nach knapp 2,1 Milliarden ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Freitag in München mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur knapp 1,8 Milliarden erwartet. Vorstandschef Christoph Jurecka sieht den Konzern damit «auf sehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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