Der Wasserstoffmarkt hat seine Visionärsphase hinter sich. 2026 wird sortiert. Die einen liefern Substanz, die anderen wollen mit neuen Ansätzen punkten, die dritten kämpfen um den Beweis. Genau diese Dreiteilung macht den Sektor jetzt reizvoll, denn der Markt belohnt nicht mehr die bloße Zugehörigkeit zu einem Markt, sondern die harte Übersetzung vom Megatrend in Aufträge und Margen. Wer jetzt investiert, muss unterscheiden können. Und genau hier setzt der Blick auf drei sehr unterschiedliche Unternehmen an: Siemens Energy als laufender Profiteur, A.H.T. Syngas mit seiner neuen Technologie und Nel ASA als klassischer Turnaround-Kandidat mit Zündstoff.
Enthaltene Werte: DE000ENER6Y0,NL0010872388,NO0010081235Den vollständigen Artikel lesen ...
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