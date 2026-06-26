Nur 100 Mio. USD Börsenwert, doch die Studie könnte das Vierfache zeigen

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Es lohnt sich gelegentlich an Kaufmanns- und Börsenweisheiten zu erinnern. Auch wenn es nach einer Plattitüde klingt, der Gewinn liegt im Einkauf.

Der aktuelle Rückgang des Goldpreises bietet für längerfristig denkende Anleger genau solch eine Chance. Aktuell belasten der starke US-Dollar und die Erwartung steigender Zinsen. Analysten werden vorsichtiger, prognostizieren jedoch bis zum Jahresende deutlich höhere Notierungen. Wie die Vergangenheit zeigt, entwickeln sich (angehende) Goldproduzenten überproportional zum Underlying. Ein Vorzeigekandidat ist Lahontan Gold. Die Gesellschaft will Ende 2027 die Goldproduktion in Nevada starten und zeigt eine konkrete Roadmap für Investoren auf, die schon bald zu einer deutlichen Neubewertung der Aktie führen dürfte. Im September steht die Veröffentlichung der aktualisierten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie an. Diese Wertindikation sollte 4-mal höher ausfallen als die aktuelle Marktkapitalisierung!

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Start der Goldproduktion fest im Visier

Lahontan Gold entwickelt mit Santa Fe eine ehemalige Goldmine im US-Bundestaat Nevada und arbeitet mit Hochdruck an der Transformation vom Explorer zum Produzenten. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass diese Unternehmensphase häufig mit deutlichen Wertsteigerungen für die angehenden Produzenten verbunden ist. Genau der richtige Zeitpunkt, um die Aktie von Lahontan Gold ins Auge zu fassen.

Auch wenn der Goldpreis derzeit korrigiert, befindet sich das Edelmetall historisch gesehen auf einem hohen Niveau, welches für Produzenten überdurchschnittliche Margen bedeutet. Um bei dem größeren Bild zu bleiben, spricht auch der Standortfaktor für die Gesellschaft: Nevada. Nevada gehört seit Jahrzehnten weltweit zu den attraktivsten Bergbauregionen. Vorkommen, Sicherheit, Infrastruktur, Fachkräfte und Genehmigungsprozesse machen den Silver State zu einer begehrten Jurisdiktion. Insbesondere in Zeiten zunehmender geopolitischer Konflikte sind Investoren bereit, für solche Assets Bewertungsaufschläge zu zahlen.



Das Herzstück

Im Mittelpunkt der Investmentstory steht das Flaggschiffprojekt Santa Fe. Die Liegenschaft ist kein Greenfield-Projekt. Historisch produzierte die Mine zwischen 1988 und 1995 359.000 Unzen Gold und mehr als 700.000 Unzen Silber. Aktuell verfügt Lahontan hier über eine Ressource von nahezu zwei Millionen Unzen Goldäquivalent, Tendenz deutlich steigend. Ein Großteil der Mineralisierung liegt oberflächennah in oxidiertem Material vor, was vergleichsweise niedrige Förderkosten ermöglicht.

Newsflow und aktuelle Entwicklungen

Die jüngsten Daten stammen aus dem laufenden Bohrprogramm. Zum Großteil wurden diese mit dem Ziel, geotechnische Untersuchungen im Vorfeld der Minengenehmigung durchgeführt, was mit dem gewünschten Erfolg gelang. Zusätzlich konnten weitere Mineralisierungen auf Calvada in einem Abschnitt von 90,8 m mit 0,44 g/t Goldäquivalent, darin auch ein Abschnitt von 12,3 m mit 1,22 g/t Goldäquivalent enthalten, nachgewiesen werden.

Westlich der bekannten Zone Slab durchteuften vier von fünf Bohrungen bisher nicht bekannte Mineralisierungszonen. Es sollen weitere 7.000 Bohrmeter in den Zonen Slab West, South Slab, Guzzler und EM niedergebracht werden, wodurch sich spannender Newsflow ergeben könnte. Denn vieles deutet darauf hin, dass sich das Ressourcenpotenzial deutlich erhöhen könnte. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an umfangreichen Genehmigungsverfahren im Vorfeld des Produktionsstarts.

Das Satellitenprojekt West Santa Fe, welches sich nahe der Hauptzone befindet, könnte sich zu dem bedeutendsten Werttreiber für die Aktie entwickeln. Historische und aktuelle Bohrungen offenbaren oberflächennahe Goldmineralisierungen und nahezu eine identische Lagerstättengeologie wie in der Hauptzone. West Santa Fe könnte eine Million Unzen Goldäquivalent beherbergen.



Entscheidende Katalysatoren

In den nächsten Wochen will die Gesellschaft eine aktualisierte Ressourcenschätzung vorlegen. Im September soll die aktualisierte vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie folgen. Dies ist ein entscheidender Meilenstein, der das Upside der Aktie untermauern wird.

Die früheren Ergebnisse indizierten bei einem Goldpreis von 2.700 USD einen Projektwert von 200 Mio. USD. Bei dem aktuellen Goldpreis von rund 4.000 USD dürfte sich der Wert ungefähr verdoppeln. Zum Vergleich: die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt umgerechnet lediglich 98 Mio. USD.



Mit der zuletzt durchgeführten Kapitalerhöhung ist die Gesellschaft ausreichend bis ins Jahr 2027 finanziert. Im vierten Quartal 2027 soll die Produktion starten. In diesem Zusammenhang ist geplant, die Aktie an der NASDAQ zu listen. Damit verbunden sind in der Regel eine höhere Wahrnehmung und Bewertungsaufschläge. Die Mittel, die zum Aufbau der Mine benötigt werden, betragen 135 Mio. USD und sollen zu 80% über Fremdkapital finanziert werden. Damit wird eine starke Verwässerung der Altaktionäre vermieden.

Chart Lahontan Gold, Stand 25.06.2026, Quelle: Refinitiv

Fazit

Die Aktie von Lahontan Gold steht für eine erstklassige Entwicklungsstory im Goldsektor. Das exzellente Führungsteam hat den Weg zur Produktion bis Ende 2027 klar vorgezeichnet. Vorausschauende Investoren können von den sich abzeichnenden Meilensteinen profitieren. Steigende Ressourcen und Projektwert sollten die Unterbewertung der Anteilsscheine zunehmend offensichtlich machen. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt knapp 100 Mio. USD, der neue Projektwert, der im September veröffentlicht werden soll, könnte viermal höher liegen. Gerade der jüngste Kursrückgang schafft somit große Chancen für Investoren.





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