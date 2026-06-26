Die Bayer-Aktie ist gestern um rund +19% gestiegen und steht damit vor einer charttechnisch entscheidenden Hürde. Auslöser der Rallye war ein wegweisendes Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA, das Bayer im jahrelangen Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Roundup deutlich stärkt. Das Urteil könnte die Grundlage für einen Großteil der noch anhängigen Glyphosat-Klagen entfallen lassen und die milliardenschweren Rechtsrisiken des Konzerns erheblich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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