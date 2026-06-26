FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Vortagserholung im Technologiesektor erweist sich am Freitag wohl als Strohfeuer. In Asien nahmen die Anleger zu Wochenschluss wieder Gewinne mit, nachdem Resultate des US-Konzerns Micron am Vortag noch international gefeiert wurden. An der technologielastigen US-Börse Nasdaq notieren deshalb die Futures am Freitag schon wieder klar in der Verlustzone.

Im Chipbereich erfasst die erneute Abwärtsbewegung in der Branche wohl auch viele deutsche Aktien: Der Infineon -Kurs sank etwa vorbörslich um 2,8 Prozent. Für die Ausrüster Aixtron, Suss und PVA Tepla sowie den Waferhersteller Siltronic ging es auf der Plattform Tradegate auch um bis zu drei Prozent bergab. Mit Siemens Energy und Hochtief drohen auch andere KI-Profiteure wieder unter Druck zu geraten.

Die Bedenken angesichts hoher Bewertungen rund um Künstliche Intelligenz seien zurück, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Hinzu komme die Sorge vor einer Knappheit von Speicherchips. "Die Stimmung ist gerade dabei, sich zu drehen. Anlegerinnen und Anleger werden generell vorsichtiger. Die Risikoaversion nimmt zu."

Der japanische Nikkei-Index büßte 4,2 Prozent ein und der südkoreanische Kospi gut sieben Prozent. Beide Börsenbarometer bleiben damit angeschlagen, nachdem sie bis Anfang der Woche eine Rekordjagd hinter sich hatten. Die Papiere von SK Hynix erlitten in Seoul wieder Kursverluste, die prozentual fast zweistellig waren. Auch die Micron-Aktien werden am Morgen auf Tradegate vier Prozent schwächer gehandelt./tih/bek/jha/

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