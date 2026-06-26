Zürich - ABB übernimmt Høglund, einen norwegischen Anbieter von Automatisierungslösungen für die Schifffahrtsindustrie. Mit der Akquisition erweitert der Industriekonzern sein Portfolio im Bereich Schiffsautomation und stärkt seine Position im wachsenden Markt für maritime Automatisierung, wie ABB am Freitag mitteilte. Der Abschluss der Transaktion wird im dritten Quartal 2026 erwartet. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Høglund mit Sitz im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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