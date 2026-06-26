© Foto: Vladimir Borovic - Adobe StockDer KI-Pharmaspezialist InSilico setzt auf Langlebigkeitsmedizin, Milliarden-Partnerschaften und China. Das Ziel: profitabel werden und die Branche verändern.Der KI-gestützte Arzneimittelentwickler InSilico verfolgt ein ambitioniertes Ziel. Das Unternehmen will nicht nur zu den führenden Pharmafirmen Chinas aufsteigen, sondern langfristig auch Medikamente entwickeln, die das menschliche Leben deutlich verlängern. "Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Sie viel, viel länger leben", sagte Unternehmenschef Alex Zhavoronkov in einem Interview mit dem Wall Street Journal. Der Gründer spricht sogar von einem "Olymp der Medikamente", den InSilico erschaffen wolle. Milliarden-Deals sollen …
Enthaltene Werte: US5324571083,KYG4790P1037Den vollständigen Artikel lesen
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