Mesoblast überschreitet die Marke von 100 Millionen US-Dollar Ryoncil-Umsatz - Big-Pharma-Bilanzen unterstreichen den Wert von Blockbuster-Medikamenten

Anzeige / Werbung

Während Eli Lilly, Merck, Amgen und Bristol Myers Squibb erneut die Gewinnerwartungen übertreffen, zeigt der erste kommerzielle Meilenstein von Mesoblast, wie eine einzige zugelassene Therapie zur Grundlage langfristigen Wachstums werden kann.

Über weite Teile des vergangenen Jahrzehnts stand für Biotech-Investoren vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Kann ein Unternehmen den langen und risikoreichen Weg bis zur behördlichen Zulassung erfolgreich meistern?

Für die weltweit größten Pharmakonzerne hat sich der Fokus längst verlagert. Sobald ein Medikament auf dem Markt ist, geht es darum, seine kommerzielle Reichweite auszubauen, weitere Indikationen zu erschließen und nachhaltige Cashflows zu generieren. Die jüngste Berichtssaison hat erneut gezeigt, wie wertvoll dieses Geschäftsmodell sein kann.

Vor diesem Hintergrund hat das australische Regenerativmedizin-Unternehmen Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) einen wichtigen Meilenstein erreicht. Das Unternehmen bestätigte kürzlich, dass der kumulierte Nettoumsatz seines von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassenen Zelltherapeutikums Ryoncil seit der Markteinführung im vergangenen Jahr die Marke von 100 Millionen US-Dollar überschritten hat. Damit vollzieht Mesoblast den Übergang von einem entwicklungsorientierten Biotechnologieunternehmen zu einem Unternehmen mit bedeutenden kommerziellen Umsätzen.

Big Pharma liefert weiterhin starke Ergebnisse

Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen einmal mehr die finanzielle Stärke der größten Akteure der Pharmaindustrie.

Eli Lilly (ISIN: US5324571083) erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von 19,8 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen des Marktes deutlich. Gleichzeitig hob das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 82 bis 85 Milliarden US-Dollar an. Das Diabetes- und Adipositas-Medikament Mounjaro erzielte dabei Quartalsumsätze von 8,66 Milliarden US-Dollar und löste Mercks Krebsmedikament Keytruda als weltweit umsatzstärkstes Arzneimittel ab.

Auch Merck (ISIN: DE0006599905) übertraf die Analystenschätzungen und meldete Quartalsumsätze von 16,29 Milliarden US-Dollar, wobei Keytruda mehr als 8 Milliarden US-Dollar beisteuerte. Bristol Myers Squibb erwirtschaftete 11,49 Milliarden US-Dollar Umsatz, unterstützt durch die starke Entwicklung der Krebsimmuntherapie Opdivo sowie des Herzmedikaments Camzyos. Amgen wiederum erzielte 8,62 Milliarden US-Dollar Umsatz und erhöhte ebenfalls seine Prognose für das Gesamtjahr.

Obwohl die Unternehmen in unterschiedlichen Therapiebereichen tätig sind, verfolgen sie eine gemeinsame Strategie. Erfolgreiche Medikamente schaffen ihren Wert nicht nur durch die Erstzulassung, sondern durch zusätzliche Indikationen, eine steigende Marktdurchdringung und ein konsequentes Lifecycle-Management.

Kommerzielle Umsetzung rückt in den Mittelpunkt

Dieses Erfolgsmodell gewinnt zunehmend auch für Unternehmen in einer früheren Entwicklungsphase an Bedeutung.

Für Mesoblast ist das Überschreiten der Marke von 100 Millionen US-Dollar kumuliertem Ryoncil-Umsatz weit mehr als ein symbolischer Meilenstein. Es zeigt, dass eine neuartige allogene Zelltherapie nach der Zulassung erfolgreich kommerzialisiert werden kann und gleichzeitig eine interne Finanzierungsquelle für weiteres Wachstum schafft.

Nach Angaben des Managements arbeitet Ryoncil bereits auf eigenständiger Basis profitabel. Die erwirtschafteten Mittel können daher in den Ausbau der Produktion, die Weiterentwicklung klinischer Programme sowie zusätzliche Zulassungsverfahren reinvestiert werden, anstatt ausschließlich auf externe Kapitalaufnahmen angewiesen zu sein.

Gleichzeitig hat Mesoblast seine Bilanz gestärkt. Zum Ende März verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 122 Millionen US-Dollar und ersetzte bestehende, höher verzinste Verbindlichkeiten durch eine neue Finanzierung über 125 Millionen US-Dollar. Mit steigenden Umsätzen ist auch der operative Mittelabfluss deutlich zurückgegangen - ein Hinweis auf konsequente Kostendisziplin und eine zunehmende operative Hebelwirkung.

Wachstum über die erste Indikation hinaus

Wie viele etablierte Pharmakonzerne konzentriert sich Mesoblast inzwischen darauf, den Wert seines ersten zugelassenen Produkts weiter auszubauen.

Ryoncil ist derzeit in den USA zur Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung bei Kindern zugelassen. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen bereits an einer Ausweitung auf erwachsene Patienten sowie an einer Zulassung für die Duchenne-Muskeldystrophie. Darüber hinaus umfasst die Pipeline fortgeschrittene Programme zur Behandlung chronischer Rückenschmerzen sowie entzündlicher Herzinsuffizienz - zwei Indikationen mit deutlich größerem Marktpotenzial.

Für die zulassungsrelevante Phase-III-Studie mit Rexlemestrocel-L bei chronischen Rückenschmerzen wurde die Patientenrekrutierung bereits abgeschlossen. Erste Topline-Ergebnisse werden Mitte 2027 erwartet. Parallel plant Mesoblast die Einreichung eines Biologics License Application (BLA) für sein Herzinsuffizienzprogramm, was einen weiteren kommerziellen Wachstumspfad für die firmeneigene Zelltherapieplattform eröffnen könnte.

Aufbau einer Zelltherapie-Plattform

Ein wesentlicher Grund, warum Investoren Mesoblast weiterhin aufmerksam verfolgen, liegt darin, dass die Perspektive des Unternehmens weit über ein einzelnes Produkt hinausgeht.

Mesoblast hat über viele Jahre eine kommerzielle Produktionsinfrastruktur, proprietäre Herstellungsverfahren und ein umfangreiches Patentportfolio mit inzwischen mehr als 1.100 Patenten und Patentanmeldungen aufgebaut. Diese Infrastruktur soll künftig mehrere Produkte unterstützen, die Produktion effizienter gestalten und die Herstellungskosten mit zunehmenden Absatzmengen weiter senken.

Darüber hinaus investiert das Unternehmen in die nächste Generation genetisch modifizierter mesenchymaler Stromazelltherapien, darunter CAR-MSC- und onkolytische Virusplattformen für Autoimmunerkrankungen, Onkologie und entzündliche Erkrankungen. Auch wenn sich diese Programme noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, verdeutlichen sie das Ziel des Unternehmens, langfristig ein breit aufgestelltes Zelltherapie-Portfolio aufzubauen.

Von der Zulassung zur Kommerzialisierung

Der Vergleich zwischen Mesoblast und Pharmariesen wie Eli Lilly oder Merck bezieht sich weniger auf die Unternehmensgröße als auf den jeweiligen Entwicklungsstand.

Die größten Pharmakonzerne der Welt erwirtschaften seit Jahrzehnten Umsätze in Milliardenhöhe mit ausgereiften Produktportfolios. Mesoblast steht am Anfang dieses kommerziellen Weges.

Mit dem Überschreiten der Marke von 100 Millionen US-Dollar kumuliertem Ryoncil-Umsatz verändert sich jedoch die Wahrnehmung des Unternehmens. Für Investoren dürfte künftig weniger die Frage im Vordergrund stehen, ob Mesoblast eine Therapie erfolgreich entwickeln kann. Entscheidend wird vielmehr sein, ob das Unternehmen seine Umsätze weiter steigern, zusätzliche Zulassungen erreichen und seine erste FDA-Zulassung zu einer Plattform für mehrere kommerzielle Produkte ausbauen kann.

Die jüngsten Geschäftszahlen der großen Pharmakonzerne zeigen eindrucksvoll, dass langfristiger Unternehmenswert häufig erst nach der Marktzulassung entsteht - durch konsequente Kommerzialisierung und die kontinuierliche Erweiterung bestehender Therapien. Mit dem Erreichen von mehr als 100 Millionen US-Dollar Umsatz hat Mesoblast nun genau diese nächste Phase seiner Unternehmensentwicklung begonnen.