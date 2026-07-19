Big Pharma sucht den nächsten Blockbuster - weshalb Zelltherapien wieder stärker in den Fokus rücken

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Während die Börse zuletzt vor allem auf Künstliche Intelligenz und die Erfolge der GLP-1-Medikamente blickte, zeichnet sich im Hintergrund ein weiterer milliardenschwerer Trend ab. Die großen Pharmakonzerne investieren wieder verstärkt in innovative Zell- und Gentherapien. Übernahmen, Partnerschaften und neue klinische Programme nehmen zu. Der Grund liegt auf der Hand: Viele der heutigen Blockbuster verlieren in den kommenden Jahren ihren Patentschutz. Wer künftig wachsen will, braucht neue Plattformtechnologien. Genau deshalb rücken Unternehmen aus dem Zelltherapie-Sektor wieder stärker in den Fokus - darunter auch Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8).

Milliarden fließen wieder in die Pipeline

Dass Big Pharma bereit ist, hohe Summen für innovative Technologien auszugeben, zeigen die vergangenen Monate eindrucksvoll. GSK (ISIN: GB00BN7SWP63) kündigte die Übernahme des US-Biotechunternehmens Nuvalent für rund 10,6 Milliarden US-Dollar an und stärkt damit gezielt seine Onkologie-Pipeline. Gleichzeitig baut Eli Lilly (ISIN: US5324571083) seine Aktivitäten bei seltenen Krebserkrankungen weiter aus und investiert zusätzlich Milliarden in neue Produktionskapazitäten sowie die Weiterentwicklung seiner Medikamentenplattformen. Auch Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046), Bristol Myers Squibb (ISIN: US1101221083) und Gilead Sciences (ISIN: US3755581036) investieren seit Jahren konsequent in Zelltherapien und Immunonkologie. Die Strategie ist klar: Künftiges Wachstum soll nicht allein durch klassische Medikamente entstehen, sondern zunehmend durch hochinnovative Therapien mit langfristigem Marktpotenzial.

Zelltherapien entwickeln sich zur Plattform

Noch vor wenigen Jahren galten Zelltherapien vor allem als Hoffnungsträger für bestimmte Blutkrebserkrankungen. Inzwischen erweitert sich das Einsatzspektrum deutlich. Weltweit laufen Studien zu Autoimmunerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischen Entzündungen und regenerativer Medizin. Parallel arbeiten Forschungseinrichtungen und Unternehmen daran, Herstellung, Logistik und Kosten erheblich zu verbessern. Besonders stark entwickelt sich derzeit der Markt für sogenannte Off-the-Shelf-Zelltherapien. Anders als klassische CAR-T-Behandlungen müssen diese Produkte nicht individuell für jeden Patienten hergestellt werden, sondern können standardisiert produziert und gelagert werden. Genau dieser Ansatz könnte die Wirtschaftlichkeit vieler Zelltherapien grundlegend verändern und deutlich größere Patientengruppen erreichbar machen.

Produktion wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil

Neben der medizinischen Wirksamkeit rückt inzwischen auch die industrielle Herstellung stärker in den Mittelpunkt. Unternehmen wie Sartorius (ISIN: DE0007165631) investieren in neue Plattformen, die die Produktion von Zelltherapien automatisieren und deutlich effizienter machen sollen. Gleichzeitig entstehen weltweit spezialisierte Produktionsnetzwerke für Zell- und Gentherapien. Für Investoren ist diese Entwicklung wichtig. Denn die Geschichte der Biotechnologie zeigt, dass sich häufig nicht nur das beste Medikament durchsetzt, sondern auch jene Unternehmen Vorteile besitzen, die ihre Produkte zuverlässig, skalierbar und wirtschaftlich herstellen können.

Warum Mesoblast einen anderen Weg verfolgt

Genau an dieser Stelle unterscheidet sich Mesoblast von vielen Wettbewerbern. Während zahlreiche Zelltherapie-Unternehmen auf patientenspezifische Verfahren setzen, entwickelt das Unternehmen allogene Therapien auf Basis mesenchymaler Stromazellen (MSC). Diese stammen von gesunden Spendern und können standardisiert hergestellt werden. Dadurch entsteht grundsätzlich die Möglichkeit einer breiteren Versorgung und einer effizienteren Produktion. Mit Ryoncil verfügt Mesoblast bereits über eine FDA-zugelassene Zelltherapie für steroidrefraktäre akute Graft-versus-Host-Erkrankungen bei Kindern. Parallel arbeitet das Unternehmen an weiteren Programmen gegen chronische Entzündungserkrankungen, Herzinsuffizienz sowie degenerative Erkrankungen. Damit adressiert Mesoblast einige der größten medizinischen Märkte überhaupt.

Der Markt schaut wieder auf Biotech

Nach mehreren schwierigen Jahren hellt sich das Umfeld für viele Biotechnologie-Unternehmen langsam wieder auf. Große Pharmakonzerne verfügen weiterhin über hohe Liquiditätsreserven, gleichzeitig nimmt der Innovationsdruck zu. Viele Blockbuster nähern sich dem Ende ihres Patentschutzes, während neue Therapieplattformen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Parallel erscheinen zahlreiche Biotech-Unternehmen heute deutlich günstiger bewertet als noch während des letzten Branchenbooms. Historisch waren solche Phasen häufig Ausgangspunkt für eine neue Welle von Partnerschaften, Übernahmen und strategischen Beteiligungen.

Fazit

Die milliardenschweren Investitionen von Big Pharma zeigen, dass der Wettbewerb um die nächste Generation innovativer Therapien längst begonnen hat. Neben Onkologie gewinnen dabei zunehmend Zelltherapien für Autoimmunerkrankungen, Entzündungen und regenerative Medizin an Bedeutung. Gleichzeitig verbessern neue Produktionsverfahren die wirtschaftlichen Perspektiven vieler Plattformtechnologien. Ob sich daraus der nächste große Wachstumsmarkt entwickelt, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Während große Pharmakonzerne Milliarden in zukünftige Therapieplattformen investieren, verfügen nur wenige kleinere Unternehmen bereits über eine zugelassene Zelltherapie und gleichzeitig mehrere fortgeschrittene Entwicklungsprogramme. Genau in diesem Marktumfeld positioniert sich Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8).

Quellen:

GSK - Übernahme von Nuvalent (Pressemitteilung):

https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-to-acquire-nuvalent/

Eli Lilly - Newsroom (Pipeline, Investitionen und Unternehmensmeldungen): https://investor.lilly.com/news-releases

Johnson & Johnson - Innovation in Cell Therapy: https://innovativemedicine.jnj.com/

Sartorius - Cell & Gene Therapy Solutions: https://www.sartorius.com/en/products/cell-and-gene-therapy

Mesoblast - Investor Presentation und Pipeline: https://www.mesoblast.com/investors/presentations

FDA - Ryoncil (remestemcel-L) Zulassungsinformationen: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-ryoncil-remestemcel-l-treatment-steroid-refractory-acute-graft-versus-host-disease

Lassen Sie sich in den Verteiler für Mesoblast oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Mesoblast" oder "Nebenwerte".

Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

https://investorsmedia.mesoblast.com

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Enthaltene Werte: US1101221083,US3755581036,US4781601046,US5324571083,AU000000MSB8,DE0007165631,GB00BN7SWP63