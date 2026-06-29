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zukunftsbilanzen.de
29.06.2026 06:46 Uhr
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Höhenflug, Milliarden-Urteil und die grüne Wende! Das große Rendite-Duell zwischen Lufthansa, Bayer und A.H.T. Syngas!

Manchmal braucht es nur ein einziges Gerichtsurteil, um eine ganze Lage eines Aktienunternehmens umzuschreiben. Bayer hat das in dieser Woche eindrucksvoll vorgeführt. Lufthansa fliegt derweil auf neue Jahreshochs, getrieben von fallenden Ölpreisen und einem überraschend stabilen Rating. Und dann gibt es noch A.H.T. Syngas, einen kleinen, aber ambitionierten Anbieter von Biomasse-Kraftwerken, der gerade eine Bodenbildungsphase hinter sich hat, bzw. kurz vor Beendigung zu sein scheint. Drei unterschiedliche Unternehmen, drei unterschiedliche Phasen und doch lohnt sich der Blick auf alle drei gerade jetzt. Wer wissen will, wo Chancen liegen und wo Vorsicht angebracht ist, sollte weiterlesen.

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SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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