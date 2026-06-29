Der DAX hat am Freitag ein Minus von 1,29 Prozent auf 24.671 Zähler verbucht. Am Montagmorgen zeichnet sich jedoch ein Stabilisierungsversuch ab. Vorbörslich wird der deutsche Leitindex rund 0,2 Prozent höher bei 24.754 Punkten taxiert. Die Vorgaben von den Weltbörsen sind derweil gemischt: Während in Asien die Korrektur weitergeht, zeichnet sich Entspannung im Irankrieg ab.• Der DAX dürfte sich zum Auftakt der neuen Handelswoche leichte erholen.• Die Korrektur in Asien setzt sich fort.• Chipaktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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