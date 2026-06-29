London - Der Zigarettenkonzern British American Tobacco (BAT) will mit seinem im vergangenen Jahr gestarteten Konzernumbau die Kosten deutlich senken. «Wir bauen eine zukunftsfähige Organisation auf, die agiler ist, disziplinierter auf die Kosten achtet und sich auf Technologie stützt», erläuterte BAT-Chef Tadeu Marroco laut einer Mitteilung am Montag. Neben einem Stellenabbau sollen auch strategische Partnerschaften dazu beitragen. Insgesamt will ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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