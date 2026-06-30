Wallisellen - Allianz Trade verbessert den Schutz für Zahlungsströme zwischen Unternehmen in der Reisebranche (Business-to-Business-Zahlungsströme, B2B). Das Unternehmen weitet die Kreditversicherung auf Banken und Institute aus, die virtuelle Mastercard-Kartennummern (Virtual Card Numbers, VCNs) herausgeben und nutzen (Emittenten). Dadurch können diese Emittenten Online-Reisebüros (Online Travel Agents, OTAs) sicherere Zahlungsziele einräumen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab