Der Newsflow bei 2G Energy hat es weiterhin in sich: Das Unternehmen hat im zweiten Quartal 2026 den mit großem Abstand höchsten Auftragseingang der Unternehmensgeschichte verbucht. Neben der Auftragsflut bei den Rechenzentren entwickeln sich auch die traditionellen Märkte überaus positiv. Eine Bestandsaufnahme! AKTIONÄR-Leser wissen: Im Mai hat 2G Energy eine bereits bestehende Reservierung zur Lieferung von dezentralen Gaskraftwerken zur netzunabhängigen Stromversorgung von Rechenzentren in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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