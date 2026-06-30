Unterföhring (ots) -Formel 1: Kann Antonelli seine WM-Führung verteidigen?Die Königsklasse des Motorsports macht zum neunten Saisonrennen in Silverstone Halt: Nachdem George Russell das vergangene Rennen in Österreich vor Max Verstappen und Kimi Antonelli für sich entschied und damit seinen zweiten Saisonsieg feierte, richtet sich der Blick nun auf den Großen Preis von Großbritannien. Die Gesamtwertung führt weiterhin der 19-jährige Mercedes-Pilot Kimi Antonelli an. Kann er seine Spitzenposition in Silverstone ausbauen oder holt die Konkurrenz weiter auf? Ab Freitag stimmt Moderator Peter Hardenacke die Zuschauer gemeinsam mit Sky Experte Ralf Schumacher auf das Rennen ein, der zusammen mit Sascha Roos auch alle Sessions der Formel 1 live kommentiert. Co-Moderatorin und Reporterin Sandra Baumgartner fängt die Stimmen an der Strecke von Silverstone ein. Sky Sport überträgt das komplette Rennwochenende des Großen Preises von Großbritannien von Freitag bis Sonntag live - inklusive aller Sessions und Rennen der Formel 1, Formel 2 und Formel 3.IndyCar Series: Motorsport-Action mit Mick Schumacher aus NordamerikaFür die IndyCar Series geht es zum elften Saisonrennen nach Mid-Ohio - In 90 Runden rasen die Piloten über die traditionsreiche Naturrennstrecke in Lexington, die aufgrund ihrer hügeligen Beschaffenheit und ihres technisch anspruchsvollen Streckenverlaufs zu den größten Herausforderungen im Rennkalender zählt. Nachdem der Däne Christian Lundgaard zuletzt vor David Malukas und dem früheren Indy-500-Sieger Will Power den Sieg einfuhr, konnte sich auch der deutsche Rookie Mick Schumacher über ein weiteres Top-20-Ergebnis freuen. Kann der ehemalige Formel-1-Fahrer an diese Leistung anknüpfen? Sky Sport überträgt von Freitag bis Sonntag die Trainings und das Qualifying live mit Originalkommentar sowie das Rennen am Sonntag live mit deutschem Kommentar.Golf: Die prestigeträchtigen U.S. Senior OpenDie Golfwelt blickt nach Columbus im US-Bundesstaat Ohio: Von Donnerstag bis Sonntag steht mit den U.S. Senior Open das prestigeträchtigste Major-Turnier für Profigolfer ab 50 Jahren auf dem Programm. Im traditionsreichen Scioto Country Club gehen 156 Spieler an den Start, darunter zahlreiche Legenden und Topstars des Golfsports. Titelverteidiger Pádraig Harrington gewann die U.S. Senior Open im vergangenen Jahr. Kann der Ire seinen Triumph wiederholen und den Titel verteidigen, oder schreibt in diesem Jahr ein neuer Sieger Geschichte? Sky Sport überträgt alle vier Tage der U.S. Senior Open live mit deutschem Kommentar von Konstantin Schad.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / Sports PRTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@rtl.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6305392