Anzeige
Mehr »
Dienstag, 30.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Direkt neben Europas erster Lithium-Mine: Wartet hier der nächste Börsengewinner
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 861149 | ISIN: LU0061462528 | Ticker-Symbol: RRTL
Xetra
30.06.26 | 15:11
31,400 Euro
-0,95 % -0,300
Branche
Medien
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
1-Jahres-Chart
RTL GROUP SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RTL GROUP SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
31,20031,30015:36
31,25031,30015:36
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
LIBERTY FORMULA ONE SERIES A
LIBERTY MEDIA CORPORATION SERIES A LIBERTY FORMULA ONE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
LIBERTY MEDIA CORPORATION SERIES A LIBERTY FORMULA ONE75,000,00 %
LIBERTY MEDIA CORPORATION SERIES C LIBERTY FORMULA ONE81,50-0,61 %
RTL GROUP SA31,400-0,95 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.