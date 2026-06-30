© Foto: Thomas Trutschel - picture alliance / photothekArcelorMittal hat die erste Phase seines langfristigen Aktienrückkaufs abgeschlossen und startet sofort die nächste Runde mit bis zu 10 Millionen Aktien.Der Stahlkonzern ArcelorMittal treibt sein langfristiges Aktienrückkaufprogramm weiter voran. Wie das Unternehmen mitteilte, ist die erste Tranche des bis Mai 2030 angelegten Programms vollständig abgeschlossen. Unmittelbar danach beginnt die zweite Phase. Erste Tranche vollständig umgesetzt Im Rahmen der ersten Tranche kaufte ArcelorMittal insgesamt 10 Millionen eigene Aktien zurück. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 49,32 Euro je Aktie. Die erworbenen Papiere werden derzeit als eigene Aktien gehalten und sollen zu einem späteren …
Enthaltene Werte: LU1598757687Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE