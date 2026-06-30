DJ Siemens Energy liefert Schlüsselkomponenten für zwei GuD-Kraftwerke in Oman
DOW JONES--Siemens Energy wird für zwei Gas- und Dampfturbinenkraftwerke im Oman die Schlüsselkomponenten liefern. Der Lieferumfang von Siemens Energy umfasse 6 Gasturbinen der F-Klasse und 6 Generatoren, teilte das Energietechnikunternehmen mit. Überdies wurden für die Anlagen, die mit einer geplanten Erzeugungskapazität von insgesamt fast 2,6 Gigawatt in Misfah und Duqm gebaut werden sollen, zwanzigjährige Serviceverträge mit Siemens Energy geschlossen. Entwickler des Projekts ist ein Konsortium, dem unter anderem die Etihad Water and Electricity Co angehört.
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June 30, 2026 08:23 ET (12:23 GMT)
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