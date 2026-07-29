Die deutschen Standardwerte zeigen sich im Wochenverlauf uneinheitlich. Während Gerresheimer auf eine Erholung setzt, stehen bei Allianz die solide Geschäftsentwicklung und bei Siemens Energy die Perspektiven im Energiesektor im Fokus der Anleger. Für Spekulanten gibt es eine spannende Alternative. Gerresheimer Die Aktie von Gerresheimer bleibt hoch volatil. Nachdem das Papier zuletzt stark unter Druck geraten war, sorgten in dieser Woche Berichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de