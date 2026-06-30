© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIUnbemerkt von vielen Anlegerinnen und Anlegern vollzieht sich bei Biotech-Aktien eine steile Ausbruchsrallye. Mit viel Nachholpotenzial handelt jetzt Regeneron. Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Regeneron Wie schon im vergangenen Jahr übersehen Anlegerinnen und Anleger angesichts ihrer einseitigen Fokussierung auf Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte, die gegenwärtig mit einem rasant nachlassenden Momentum und Korrekturgefahren zu kämpfen haben, dass am Aktienmarkt in weniger prominenten Branchen ebenfalls starke Rallyes mit hohem Potenzial laufen. Dazu gehören beispielsweise Biotechnologiewerte, die schon 2025 zu den am besten laufenden Marktsegmenten gehörten. Jetzt ist der …
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