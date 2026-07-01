"Sunlight is the only energy input": Kann Wasserstoff wirklich direkt aus Sonnenlicht entstehen?

Anzeige / Werbung

Grüner Wasserstoff gilt als einer der wichtigsten Bausteine für eine klimafreundliche Industrie. Stahlwerke, Chemieunternehmen und Raffinerien könnten künftig große Mengen fossiler Energieträger durch Wasserstoff ersetzen. Die größte Herausforderung liegt jedoch nicht auf der Nachfrageseite, sondern bei der Herstellung. Bis heute zählt die Produktion von grünem Wasserstoff zu den kostenintensivsten Bereichen der Energiewirtschaft.

Der Grund dafür ist vergleichsweise einfach: Die heute dominierende Elektrolyse benötigt große Mengen erneuerbaren Stroms. Bevor Wasserstoff entstehen kann, müssen Solar- oder Windparks elektrische Energie erzeugen, die anschließend in Elektrolyseuren genutzt wird. Jede zusätzliche Umwandlungsstufe erhöht den technischen Aufwand und beeinflusst die Wirtschaftlichkeit.

Genau an diesem Punkt arbeiten Forschungseinrichtungen und Unternehmen inzwischen an alternativen Verfahren. Eines davon verfolgt Sparc Hydrogen, ein Joint Venture von Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750), der University of Adelaide und Fortescue Ltd (ISIN: AU000000FMG4).

Ein Satz beschreibt die Idee hinter der Technologie

In der aktuellen Unternehmenspräsentation von Sparc Hydrogen findet sich ein Satz, der den Ansatz des Projekts prägnant zusammenfasst:"Sunlight is the only energy input driving the reaction."

In der deutschen Übersetzung bedeutet das: "Sonnenlicht ist der einzige Energieeinsatz, der die Reaktion antreibt."

Dieser Satz beschreibt den grundlegenden Unterschied zur klassischen Elektrolyse. Während herkömmliche Verfahren elektrischen Strom benötigen, versucht Sparc Hydrogen, die Energie der Sonne unmittelbar für die Wasserstoffproduktion einzusetzen.

Die Idee wirkt beinahe selbstverständlich. Wenn Sonnenlicht bereits kostenlos zur Verfügung steht, warum sollte es zunächst in Strom umgewandelt werden, bevor daraus Wasserstoff entsteht?

Die Natur dient als Vorbild

Die Technologie hinter Sparc Hydrogen trägt den Namen "Photocatalytic Water Splitting". Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich ein vergleichsweise einfacher Grundgedanke.

Ein spezieller Photokatalysator wird durch konzentriertes Sonnenlicht aktiviert. Dadurch wird die chemische Reaktion ausgelöst, bei der Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird. Der Reaktor nutzt also nicht elektrischen Strom als eigentliche Energiequelle, sondern direkt die Strahlungsenergie der Sonne.

Der Ansatz erinnert in gewisser Weise an natürliche Prozesse. Pflanzen nutzen Sonnenlicht, um chemische Energie aufzubauen. Sparc Hydrogen verfolgt das Ziel, Sonnenenergie unmittelbar für die Erzeugung eines industriell nutzbaren Energieträgers einzusetzen.

Damit verschiebt sich die technische Fragestellung. Nicht die Größe eines Elektrolyseurs steht im Mittelpunkt, sondern die Effizienz der photokatalytischen Reaktion.

Warum Forscher nach Alternativen suchen

Die Wasserstoffbranche entwickelt sich derzeit mit hoher Geschwindigkeit. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein dafür, dass sich langfristig vermutlich nicht nur eine einzige Produktionstechnologie durchsetzen wird.

Elektrolyse gilt heute als Industriestandard und dürfte auch künftig eine zentrale Rolle spielen. Dennoch arbeiten Forschungseinrichtungen weltweit an Verfahren, die einzelne Prozessschritte vereinfachen oder den Energieeinsatz reduzieren könnten.

Photokatalytische Wasserspaltung gehört zu diesen Ansätzen. Das Verfahren befindet sich zwar noch in einer frühen Entwicklungsphase, adressiert jedoch eine Fragestellung, die für die gesamte Branche relevant ist: Lässt sich grüner Wasserstoff mit weniger technischer Komplexität herstellen?

Genau deshalb stößt das Thema sowohl in der Wissenschaft als auch bei Industrieunternehmen auf zunehmendes Interesse.

Fortescue bringt industrielle Perspektive ein

Dass sich nicht nur Universitäten mit dieser Technologie beschäftigen, zeigt die Beteiligung von Fortescue.

Der australische Rohstoffkonzern zählt zu den größten Eisenerzproduzenten der Welt und investiert seit mehreren Jahren umfangreich in den Aufbau neuer Energie- und Wasserstofftechnologien. Ziel ist es, langfristig Lösungen zu entwickeln, die auch in großem industriellem Maßstab wirtschaftlich eingesetzt werden können.

Die Zusammenarbeit mit Sparc Hydrogen bringt deshalb nicht nur finanzielles Engagement mit sich. Sie verbindet wissenschaftliche Forschung mit den Anforderungen eines global tätigen Industrieunternehmens.

Gerade bei neuen Energietechnologien gilt dieser Schritt häufig als entscheidend. Zwischen einem erfolgreichen Laborexperiment und einer industriellen Anwendung liegen oftmals mehrere Entwicklungsstufen, in denen Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden müssen.

Der Weg führt inzwischen aus dem Labor heraus

Für Sparc Hydrogen begann diese Phase mit dem Aufbau einer Pilotanlage am Roseworthy Campus der University of Adelaide. Dort wurde Ende 2025 erstmals Wasserstoff unter konzentrierten Solarbedingungen produziert. Seitdem arbeitet das Unternehmen daran, unterschiedliche Photokatalysatoren und Reaktorkonzepte unter realen Betriebsbedingungen weiterzuentwickeln.

Damit verändert sich auch die Diskussion rund um die Technologie. Im Mittelpunkt steht heute nicht mehr allein die wissenschaftliche Machbarkeit. Zunehmend geht es um Fragen der industriellen Umsetzung, der Materialbeständigkeit und der späteren Skalierung.

Genau an diesem Punkt entscheidet sich letztlich, ob aus einer technologischen Idee ein wirtschaftlich nutzbares Verfahren werden kann.

Mehr als ein alternatives Wasserstoffverfahren

Die Wasserstoffwirtschaft dürfte in den kommenden Jahren von einer Vielzahl unterschiedlicher Technologien geprägt werden. Elektrolyse wird dabei eine wichtige Rolle behalten. Gleichzeitig könnten neue Verfahren zusätzliche Einsatzmöglichkeiten eröffnen - insbesondere dort, wo einfache Systeme und eine direkte Nutzung der Sonnenenergie Vorteile bieten.

Sparc Hydrogen verfolgt genau diesen Ansatz. Statt die bestehende Elektrolyse schrittweise weiterzuentwickeln, untersucht das Unternehmen einen grundlegend anderen Weg der Wasserstoffproduktion.

Ob sich dieses Verfahren langfristig im industriellen Maßstab etablieren wird, lässt sich heute noch nicht beurteilen. Die zugrunde liegende Idee verdeutlicht jedoch, wie sich die Wasserstoffforschung verändert: Immer häufiger geht es nicht mehr darum, mehr Energie einzusetzen, sondern vorhandene Energie intelligenter zu nutzen.