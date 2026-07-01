Die neue Mitgliedschaft ermöglicht es Yubico, die Entwicklung von Phishing-resistenter Authentifizierung und moderner Standards für digitale Identitäten in ganz Europa weiter voranzutreiben und so die Cyber-Resilienz und digitale Souveränität angesichts zunehmender identitätsbasierter Cyberbedrohungen zu stärken

Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), Pionier der Phishing-resistenten Authentifizierung und Entwickler des sichersten hardwaregestützten Passkeys, des YubiKey, gab heute seine offizielle Aufnahme als Mitglied der European Cyber Security Organisation (ECSO) bekannt, einem paneuropäischen öffentlich-privaten Zusammenschluss, der sich auf die Stärkung der europäischen Cybersicherheitsgemeinschaften konzentriert. Die Mitgliedschaft ermöglicht es sowohl Yubico als auch der ECSO, ihr gemeinsames Engagement für die Förderung Phishing-resistenter Authentifizierung und moderner Standards für digitale Identitäten in ganz Europa voranzutreiben.

Die ECSO heißt Yubico zu einem entscheidenden Zeitpunkt willkommen, da Organisationen auf dem gesamten Kontinent und weltweit damit kämpfen, eine massive Welle ausgeklügelter, auf Anmeldedaten basierender Angriffe abzuwehren, die herkömmliche Passwörter und veraltete, für Phishing anfällige Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) mühelos umgehen. Angesichts eines Anstiegs der KI-gesteuerten Phishing-Angriffe auf digitale Identitäten um über 200 in Europa unterstreicht diese Mitgliedschaft die Rolle von Yubico als vertrauenswürdiger Marktführer und Innovator im Bereich Cybersicherheit sowie beim Schutz digitaler Identitäten in ganz Europa.

"Die Aufnahme von Yubico in die ECSO ist ein starkes Signal dafür, in welche Richtung sich das europäische Cybersicherheits-Ökosystem entwickelt", sagte Dr. Joanna Swiatkowska, Generalsekretärin der ECSO. "Das weltweit anerkannte Fachwissen des Unternehmens in den Bereichen Authentifizierung und Identitätsschutz spiegelt das Maß an Innovation und Exzellenz wider, das erforderlich ist, um die digitale Souveränität Europas zu gewährleisten. Yubico ist ein überzeugender Beweis dafür, dass Europa sowohl sicher sein als auch an der Spitze der globalen Cybersicherheitsinnovation stehen kann. Willkommen in der Familie!"

Vertrauenswürdige europäische Wurzeln mit globaler Reichweite: Die Zukunft der digitalen Identität gestalten

Yubico ist heute zwar als globales Unternehmen tätig, das Organisationen in über 160 Ländern unterstützt, verfügt jedoch über kontinuierliche, langjährige und tiefe Wurzeln in Europa. Das 2007 in Schweden gegründete Unternehmen unterhält seinen europäischen Hauptsitz sowie eine bedeutende Entwicklungspräsenz in Stockholm. Yubico setzt seine Tradition der lokalen Fertigung in Schweden fort und liefert in Europa hergestellte Sicherheitslösungen auf dem gesamten Kontinent und darüber hinaus.

Durch die Partnerschaft mit ECSO will Yubico seinen Fokus auf den Aufbau cyberresilienter Umgebungen für europäische Unternehmen, Regierungen und kritische Infrastrukturen ausweiten. Die Zusammenarbeit wird sich stark auf Schulungen und Best Practices konzentrieren, um die Einführung moderner, hardwaregestützter Passkeys wie dem YubiKey zu beschleunigen, unsichere veraltete MFA-Verfahren zu eliminieren und strenge Verantwortungsketten für automatisierte Unternehmensumgebungen zu etablieren.

"Unsere Allianz mit ECSO ist ein wichtiger Meilenstein in Yubicos Mission, die digitale Welt für alle sicherer zu machen", sagte Jerrod Chong, Chief Executive Officer bei Yubico. "Stockholm sowie unsere Präsenz in Ländern wie Frankreich, Deutschland und Großbritannien untermauern weiterhin unser Engagement für die Sicherheit und digitale Souveränität in Europa. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit ECSO, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die passwortlose Authentifizierung verantwortungsvoll auszuweiten, die Lücke bei der Identitätsprüfung zu schließen und sowohl menschliche als auch nicht-menschliche Identitäten im gesamten Unternehmen zuverlässig zu sichern."

Die Integration von Yubico in die ECSO-Community steht im Einklang mit umfassenderen strukturellen Veränderungen in der europäischen Cyberpolitik, darunter die zunehmende Dynamik rund um die European Digital Identity (EUDI)-Wallets. Yubico treibt weltweit weiterhin offene Identitätsstandards voran und hat kürzlich in der EU Pionierarbeit geleistet, um sicherzustellen, dass digitale Identitäts-Wallets durch nicht synchronisierbare, Phishing-resistente Hardware-Passkeys abgesichert sind.

Während europäische Unternehmen sich mit immer strengeren regulatorischen Rahmenbedingungen und eskalierenden automatisierten Bedrohungen auseinandersetzen, stellt Yubico als ECSO-Partner sicher, dass der Grundpfeiler moderner Sicherheit die überprüfbare menschliche Präsenz und Berührung weiterhin im Mittelpunkt der Cyberabwehrstrategie der Region steht.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von ECSO: https://ecs-org.eu/2026-q3-meet-the-new-ecso-members/

Über Yubico

Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO) ist ein modernes Cybersicherheitsunternehmen mit der Mission, die digitale Welt für alle sicherer zu machen. Als Erfinder des YubiKey setzen wir den Goldstandard für moderne, Phishing-resistente und hardwaregestützte Authentifizierung, verhindern Kontoübernahmen und machen sicheres Einloggen einfach.

Seit 2007 haben wir globale Authentifizierungsstandards mitgestaltet, FIDO2, WebAuthn und FIDO U2F mitentwickelt und den ursprünglichen Passkey eingeführt. Heute schützt unsere Passkey-Technologie Menschen und Organisationen in über 160 Ländern und verändert damit die Art und Weise, wie digitale Identitäten geschützt werden, von der Erstanmeldung bis zur Kontowiederherstellung.

Die Lösungen von Yubico genießen das Vertrauen der weltweit sicherheitsbewusstesten Unternehmen, Regierungen und Institutionen und bieten hardwaregestützte Sicherheit für menschliche und maschinelle Identitäten in modernen Unternehmensumgebungen.

Wir sind davon überzeugt, dass hohe Sicherheit für niemanden unerschwinglich sein sollte. Im Rahmen unserer gemeinnützigen Initiative "Secure it Forward" spenden wir YubiKeys an gemeinnützige Organisationen, die gefährdete Gemeinschaften unterstützen.

Yubico hat seinen Hauptsitz in Stockholm (Schweden), Santa Clara (Kalifornien) und Singapur und ist stolz darauf, von TIME als eines der 100 einflussreichsten Unternehmen und von Fast Company als eines der innovativsten Unternehmen ausgezeichnet worden zu sein. Erfahren Sie mehr unter www.yubico.com.

Über ECSO

Die European Cyber Security Organisation (ECSO) ist ein paneuropäischer, öffentlich-privater Verband (gemeinnützig), der sich auf die Stärkung der europäischen Cybersicherheitsgemeinschaften konzentriert. Gegründet im Jahr 2016 als Vertragspartner der Europäischen Kommission für die öffentlich-private Partnerschaft im Bereich Cybersicherheit (2016-2020), haben wir auf den Erfolgen dieser Partnerschaft aufgebaut, um die europäische Cybersicherheit zu stärken, indem wir eine Plattform für Zusammenarbeit, Interessenvertretung der Community, öffentlich-private Zusammenarbeit und vieles mehr bereitstellen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260630328678/de/

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Yubico Communications Team

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