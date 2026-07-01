© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaDie Aktie des DAX-Schwergewichts Siemens ist nach positiven Analystenstimmen am Dienstag auf neue Rekordhochs geklettert. Folgt jetzt eine Anschlussrallye? Dank positiver Analystenkommentare: Siemens erobert neue Allzeithochs Die Anteile des traditionsreichen Industriekonzerns Siemens waren am Dienstag stark gefragt. Die Aktie kletterte im XETRA-Handel um 4,4 Prozent und trugen angesichts des hohen Indexgewichts damit maßgeblich zur Rückkehr des deutschen Leitindex DAX über die 25.000-Punkte-Marke bei. Angetrieben wurde die Rallye nicht zuletzt durch eine Reihe positiver Analystenkommentare. Vor allem die Kurszielanhebungen der UBS und der Bank of America (beide 310 Euro) machten Eindruck …
Enthaltene Werte: DE000ENER6Y0,DE0007236101Den vollständigen Artikel lesen
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