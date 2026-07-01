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cyan AG gewinnt ersten deutschen Internet Service Provider über Partnerschaft mit CANCOM als Kunden



01.07.2026 / 08:30 CET/CEST

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cyan AG gewinnt ersten deutschen Internet Service Provider über Partnerschaft mit CANCOM als Kunden München, 01. Juli 2026 - Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, verzeichnet einen weiteren Erfolg bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie: Nur wenige Monate nach Bekanntgabe der Partnerschaft mit CANCOM, eines der größten deutschen IT-Systemhäuser und ein führender Anbieter von Hybrid IT-Services und Managed Services, hat cyan den ersten deutschen Internet Service Provider (ISP) über den Marketplace als Kunden gewonnen. Vertragsabschlüsse mit weiteren deutschen ISPs sollen kurzfristig folgen.



Ab September 2026 vermarktet der ISP die von cyan entwickelte Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 aktiv an seine Kunden. Die Lösung schützt kleine und mittelständische Unternehmen gezielt vor digitalen Bedrohungen wie Phishing.



Starke Nachfrage im ISP-Segment - ARPU-Steigerung durch Mehrwertdienste

Der Abschluss spiegelt eine strukturell wachsende Nachfrage im ISP-Markt wider: Anbieter von Internetdiensten suchen zunehmend nach hochwertigen Value Added Services, um ihren durchschnittlichen Umsatz je Kunde (ARPU) nachhaltig zu steigern. cyan Guard 360 adressiert genau diesen Bedarf - mit einer einfachen, cloudbasierten Cybersecurity-Lösung, die ohne großen Aufwand in bestehende Provider-Infrastrukturen eingebettet werden kann.



Im Mittelpunkt steht dabei der Schutz von Privatkunden sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen vor Phishing, Malware und anderen schädlichen Inhalten. cyan Guard 360 ist schnell implementierbar, intuitiv nutzbar und ohne nennenswerten Mehraufwand auf Kundenseite. ISPs können damit ihr Leistungsportfolio gezielt erweitern und gleichzeitig neue, margenstarke Umsatzquellen erschließen.



Markus Cserna, CEO der cyan AG: "Der erste direkte ISP-Abschluss in Deutschland ist ein konkreter Beleg dafür, dass unsere Wachstumsstrategie greift - und das in bemerkenswerter Geschwindigkeit. Die Nachfrage bei deutschen Internet Service Providern, ihren Kunden über Cybersecurity-Dienste echten Mehrwert zu bieten und gleichzeitig den ARPU zu steigern, ist groß und wächst weiter. Unsere Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 trifft diesen Bedarf."





Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile) und Claro Chile (América Móvil Group).



Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com



cyan AG Investor Relations:

cyan AG

Telefon: +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com



cyan AG Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

Telefon: +49 40 60 91 86 65

E-Mail: cyan@kirchhoff.de



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