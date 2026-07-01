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EVERYIELD AG ZEICHNUNGSFRIST MIT 41 MILLIONEN EURO ERFOLGREICH ABGELAUFEN



01.07.2026 / 15:21 CET/CEST

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• Zeichnungsvolumen deutlich über ursprünglichem Ziel • Börsennotierung an der Börse Stuttgart eröffnet den Handel am Sekundärmarkt • Erfolgreicher Meilenstein für den Aufbau der ersten EverYield Energy Campusse Die EverYield AG hat die Zeichnungsfrist ihrer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A4EVXXX/WKN: A4EVPH) erfolgreich abgeschlossen. Mit einem Platzierungsvolumen von 41 Millionen Euro konnte das ursprünglich angestrebte Emissionsvolumen von 30 Millionen Euro deutlich übertroffen werden. Die erfolgreiche Platzierung stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensentwicklung dar und unterstreicht das Vertrauen des Kapitalmarktes in die langfristige Strategie und das Geschäftsmodell der EverYield AG. Dem Abschluss der Emission ging eine intensive, mehrwöchige Roadshow voraus, bei der das Management zahlreiche Gespräche mit institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und weiteren Marktteilnehmern führte. Insbesondere das langfristig ausgerichtete Energy-Campus-Konzept, die nachhaltige Infrastrukturstrategie sowie die wirtschaftliche Skalierbarkeit der Projekte fanden großen Zuspruch. Mario Mildner, Vorstand der EverYield AG, erklärt: "Die erfolgreiche Platzierung unserer Anleihe ist ein starkes Vertrauenssignal des Kapitalmarktes. Die intensive Roadshow hat bestätigt, dass Investoren unser Geschäftsmodell verstehen und das langfristige Potenzial erkennen. Mit dieser Finanzierung schaffen wir die Grundlage, unsere ersten Energy Campusse nun konsequent umzusetzen und den nächsten Entwicklungsschritt unseres Unternehmens einzuleiten." Börsennotierung schafft Liquidität und Transparenz Mit der Einbeziehung der Anleihe in den Handel an der Börse Stuttgart wird die EverYield-Anleihe künftig über den Sekundärmarkt handelbar sein. Dadurch erhalten bestehende und zukünftige Investoren die Möglichkeit, ihre Positionen flexibel über die Börse zu erwerben oder zu veräußern. Die Börsennotierung erhöht zugleich die Transparenz sowie die Sichtbarkeit der Gesellschaft am Kapitalmarkt. Die EverYield AG ist überzeugt, dass nachhaltige Infrastrukturinvestitionen in den kommenden Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnen werden. Finanzierung des ersten EverYield Energy Campus Die EverYield AG versteht sich als Entwickler, Finanzierer und Betreiber eines industriellen Gesamtkonzeptes. Im Mittelpunkt stehen integrierte Energy Campusse, welche die thermische Klärschlammverwertung, die Rückgewinnung von Phosphor und weiteren Wertstoffen, die Erzeugung erneuerbarer Energie sowie zusätzliche Erlösquellen an einem Standort miteinander verbinden. Durch diese Kombination von Umwelt- und Energietechnologien sollen wirtschaftlich tragfähige Infrastrukturprojekte entstehen, welche einen Beitrag zur europäischen Kreislaufwirtschaft sowie zur langfristigen Versorgungssicherheit leisten sollen. Nachhaltige Infrastruktur als Zukunftsmarkt Die EverYield AG sieht sich in einem der bedeutendsten Zukunftsmärkte Europas positioniert. Die steigenden gesetzlichen Anforderungen an die Klärschlammverwertung, die verpflichtende Phosphorrückgewinnung sowie der wachsende Bedarf an nachhaltigen Energie- und Rohstofflösungen schaffen langfristig attraktive Rahmenbedingungen für das Geschäftsmodell des Unternehmens. Zeichnung weiterhin bis 25. Juni 2027 möglich Die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A4EVXXX/WKN: A4EVPH) kann weiterhin bis zum 25. Juni 2027 - vorbehaltlich der Verfügbarkeit des Emissionsvolumens - direkt über die Website der EverYield AG gezeichnet werden. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Zeichnung finden Interessenten unter: www.everyield.at Mario Mildner abschließend: "Wir bedanken uns bei allen Investoren für ihr Vertrauen und freuen uns darauf, gemeinsam die Zukunft einer nachhaltigen Energie- und Kreislaufwirtschaft aktiv mitzugestalten." KONTAKT MAXIMILIAN FISCHER

Head of Investor Relations

m.fischer@max-em.de

MANUEL TAVERNE

Co-Head of Investor Relations

m.taverne@max-em.de Über die EverYield AG: Die EverYield AG entwickelt, finanziert und realisiert integrierte Energy Campusse, welche thermische Klärschlammverwertung, Phosphorrückgewinnung, erneuerbare Energieerzeugung und weitere nachhaltige Umwelttechnologien an einem Standort vereinen. Ziel des Unternehmens ist der Aufbau einer europaweit skalierbaren Infrastrukturplattform für die Energie- und Kreislaufwirtschaft sowie die Schaffung langfristiger ökologischer und wirtschaftlicher Werte für Investoren, Kommunen und Industrie. Rechtlicher Hinweis / Disclaimer: Die in der Pressemitteilung und auf den angegebenen Webseiten bereitgestellten Informationen und Unterlagen zum geplanten öffentlichen Angebot der Emittentin dienen ausschließlich Informationszwecken. Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Emittentin und sind auch keine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren der Emittentin. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des auf der Website der Emittentin (https://everyield.at/) veröffentlichten, von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) am 29.05.2026 gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts, geändert durch den Nachtrag vom 12.06.2026 ("Prospekt"). Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger und kann über den folgenden Link kostenlos aufgerufen werden: https://everyield.at/wp-content/uploads/2026/05/Wertpapierprospekt_EverYield-AG.pdf sowie https://everyield.at/wp-content/uploads/2026/06/1.Nachtrag_EverYield-26-06-12.pdf (1. Nachtrag). Potentiellen Anlegern wird dringend empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Billigung des Prospekts nicht als Befürwortung der Wertpapiere durch die CSSF zu verstehen ist. DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.



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