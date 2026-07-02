Zürich - Der Schweizer Bankensektor ist laut der Schweizerischen Nationalbank (SNB) weiterhin insgesamt gut aufgestellt. Dank seiner Profitabilität und den vorhandenen Kapitalpuffern verfüge er über eine hohe Verlusttrag- wie auch Kreditvergabefähigkeit. Allerdings gebe es Unterschiede bezüglich Risikoexposition und Widerstandskraft. Die Dynamik am Schweizer Kreditmarkt bleibe anhaltend hoch, heisst es in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab